El día D de Solari: puede quedar sentenciado en el Real Madrid vs. Ajax

Es el día D de Santiago Solari. Si hace unas semanas estaba confirmadísimo en el banquillo; ahora se encuentra en una incertidumbre. En el Real Madrid vs. Ajax , si el equipo del ‘Indiecito’ no clasifica a los cuartos de final de la Champions League , el técnico argentino quedará fuera de la plantilla, al punto que los fanáticos podrían sacar los pañuelos blancos. El peor momento del Madrid llega en un partido de Champions, un torneo hecho para los madridistas.



Para el partido, Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, hizo pública la lista de 21 convocados para el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Ajax, en la que no están Álvaro Odriozola y Brahim Díaz por decisión técnica.



Solari, que no podrá contar con Sergio Ramos, por sanción, y Marcos Llorente, por lesión, descarta de nuevo a Odriozola, que no juega desde la derrota del 17 de febrero ante el Girona en la Liga, y Brahim.



De la lista de 21, el técnico argentino tendrá que descartar a tres jugadores.



Los convocados son Courtois, Keylor Navas, Luca Zidane, Carvajal, Varane, Nacho, Vallejo, Marcelo, Reguilón, Casemiro, Kroos, Modric, Ceballos, Fede Valverde, Isco, Marco Asensio, Bale, Lucas Vázquez, Vinicius, Mariano y Benzema.



