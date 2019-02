Real Madrid y Ajax EN VIVO: minuto y canales de TV en Ámsterdam por la Champions League

Real Madrid y Ajax se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING) por el encuentro de ida de octavos de la Champions League 2019 que se disputa en el estadio Johan Cruyff Arena de la localidad de Ámsterdam. El partido de Champions League 2019 es transmitido para América Latina por la señal de FOX Sports, TVE y Movistar (España). El equipo de Santiago Solari sale por un triunfo en condición de visita en la capital de Holanda, mientras que Frenkie de Jong trata de ganarle al clásico rival. Se disputa en un partidazo entre ambos.



Se juega el partido en el Ámsterdam Arena. Además del encuentro, la expectativa está en lo que pueda hacer Frenkie de Jong, la reciente contratación del Barcelona de cara a la próxima temporada. Ya los equipos juegan en el césped de juego de la capital de Holanda. Vinicius Junior tuvo la primera oportunidad de juego, mientra que el Ajax presiona en el arco rival.





Real Madrid vs. Ajax: las noticias en la previa

En la previa del Real Madrid vs. Ajax se informa que Eden Hazard estaría buscando casa en Madrid para convertirse en el nuevo fichaje de Florentino Pérez. El belga promete ser el nuevo golpe en el mercado de fichajes.

La historia de cuando Luka Modric pudo vestir la camiseta del Ajax de Holanda. En la previa del Real Madrid vs. Ajax, se recuerda el caso del volante croata en el 2007.

LA PREVIA DEL PARTIDO.



Una de las dudas para el partido de Champions League entre Real Madrid vs Ajax había sido la presencia de Frenkie de Jong debido a un problema muscular. El volante no terminó el partido el último fin de semana y se temió lo peor. Sin embargo, el DT del club holandés, Ten Hag, ha revelado que el volante si podrá jugar hoy. Salen a la cancha, juegan y mira todas las incidencias de juego.



Real Madrid viene bien en LaLiga como en la Copa del Rey. Con buenos resultados en ambos torneos, el cuadro del ‘Indiecito’ espera sacar un buen resultado en su visita al Ajax. El Real Madrid vs. Ajax será transmitido por una única señal en México, Colombia, Argentina, Ecuador, Chile y Perú, entre otros países, por lo es momento de grabar el canal y la hora.

Real Madrid vs. Ajax: horarios en el mundo

Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 3:00 p.m. FOX Sports Colombia 3:00 p.m. FOX Sports Ecuador 3:00 p.m. FOX Sports Argentina 5:00 p.m. FOX Sports Uruguay 5:00 p.m. FOX Sports Chile 5:00 p.m. FOX Sports México 2:00 p.m. FOX Sports Estados Unidos (Nueva York) 3:00 p.m. Estados Unidos (California) 12:00 p.m. España 9:00 p.m. Movistar

Pero vamos con el partido. El entrenador del Ajax, Erik Ten Hag, dijo hoy que el centrocampista Frenkie de Jong "está en buena condición física" y "con ganas" de jugar este miércoles contra el Real Madrid, pero reconoció que va a "tener que esperar a mañana" para confirmar que puede contar con él.



De Jong ya fue duda de última hora en el partido del pasado sábado contra el Heracles en la Eredivisie holandesa por "un pequeño problema en el abductor", dijo Ten Hag en rueda de prensa, y tras mantenerlo en el equipo titular, tuvo que sentarlo en el banquillo en el minuto 79 por molestias.



"Al principio parecía que estaba bien, pero luego no tanto", dijo el técnico, a lo que añadió que el jugador "ha podido descansar en los últimos días", por lo que espera incluirlo en el once inicial de mañana.



Preguntado por si el fichaje de De Jong por el Barcelona para la próxima temporada ha podido tener alguna influencia en su juego, que ha sufrido un bajón de nivel en las últimas semanas, el técnico del Ajax lo negó y dijo estar seguro de que el único objetivo de su futbolista es "cerrar bien la temporada".



Sobre el Real Madrid, aseguró que "sigue siendo el favorito" para ganar la Liga de Campeones y "está ejecutando un plan estupendo y últimamente ha mejorado su juego con creces", lo que le obliga a él a "buscar una solución, pero también a seguir haciendo nuestro juego".



"Creo que el Madrid está haciendo un fútbol muy estratégico y saben hacer los cambios necesarios", por lo que el Ajax debe "contar también con un plan estratégico" que le otorgue posibilidades frente a los merengues.



"Saben atacar, pero también retirarse cuando es necesario", destacó, así como la combinación de "jugadores con mucha experiencia, como Benzema y Ramos", con otros más jóvenes como Vinicius, del que aseguró que "tiene posibilidades para convertirse en toda una estrella".



Por otro lado, reconoció que su equipo no está viviendo su mejor momento, pues ha perdido dos de los últimos tres partidos de la Eredivisie holandesa, pero dijo que "no es posible tener éxito siempre" y que "a veces es necesario perder para remontar, porque eso te hace más fuerte".