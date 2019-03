El punto de discordia: la oferta del Ajax por un jugador del Real Madrid en medio de la Champions

Puede que no solo se den la mano, sino que se siente a conversar. Florentino Pérez se sentará en su palco del Santiago Bernabéu como es de costumbre, mientras que los directivos del Ajax harán lo mismo en el sitio que le delega el cuadro madridista. No obstante, tanto Florentino como los dirigentes no solo se sentarían para ver el Real Madrid vs. Ajax , sino también para hablar sobre un jugador en particular: el noruego Martin Odegaard.



De 20 años, por cumplir los 21 en diciembre de este año, el mediocampista se encuentra cedido en el Vitesse de la Eredivisie. En 19 encuentros oficiales lleva cinco goles marcados, por lo que el Ajax se habría mostrado interesado en la posibilidad de ficharlo en el siguiente mercado de pases de verano en Europa. ¿Existe la posibilidad de parte del Real Madrid?



De hecho que sí. Con el Real Madrid tiene contrato hasta el 2021 y si bien la institución tenía pensado en cederlo a un equipo de LaLiga en la presente temporada, primó la decisión del futbolista de continuar en Holanda. En ese sentido, el Madrid no se hace apuros por Odegaard y espera a una oferta oficial, como la que podría llegar este martes de parte del Ajax.



Se especula en España que el Ajax ofertaría 20 millones de euros por el pase de Odegaard para convertirse en nuevo jugador del cuadro holandés. En los tulipanes hay caja tras la venta de Frenkie de Jong al Barcelona, por lo que Odegaard es uno de los objetivos. La vuelta de octavos de final de la Champions no solo espera resultados en cancha, también en el escritorio.



