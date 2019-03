Real Madrid vs. Ajax: fecha, horarios y canales TV del partidazo por octavos de la Champions League

Real Madrid y Ajax juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía FOX Sports, ESPN, beIN, Sky y TDN ONLINE TV por vuelta de octavos de final de la Champions League 2019 en el Santiago Bernabéu. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 15:00 horas en Perú y una hora antes en México. Revisa la fecha, horarios y canales del partidazo por la web de Depor.com. Se viene un partidazo entre los 'Merengues', un equipo remodelado, y los 'De Ámsterdam' que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



Real Madrid y Ajax se miden en el duelo que definirá al clasificado a los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Europa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el histórico Estadio Santiago Bernabéu.



Real Madrid vs. Ajax: horarios y canales en el mundo

Perú: 3:00 p.m. | FOX Sports

México: 2:00 p.m. | FOX Sports, TDN y Azteca Deportes

Colombia: 3:00 p.m. | FOX Sports

Ecuador: 3:00 p.m. | FOX Sports

Chile: 5:00 p.m. | FOX Sports

Argentina: 5:00 p.m. | FOX Sports

Brasil: 5:00 p.m. | FOX Sports

España: 10:00 p.m. | beIN Sports

Luego de dos desmoralizantes derrotas frente a Barcelona, la única posibilidad de que el Real Madrid rescate la temporada sería extendiendo el récord de la Champions League con su cuarto título consecutivo del torneo. Sin embargo, deberá hacerlo sin los goles de Cristiano Ronaldo, el astro que encabezó es asombrosa racha antes de partir a la Juventus al final de la temporada pasada.



El Madrid no pudo anotar una sola vez en dos 'Clásicos' como local ante el Barcelona la semana pasada. El Barcelona lo eliminó en las semifinales de la Copa del Rey con una goleada de 3-0 el miércoles, y tres días después lo dejó 12 puntos abajo del líder en la liga española con un triunfo de 1-0, enmudeciendo de nuevo al Santiago Bernabéu.



Ahora, los 'merengues' deberán encontrar la forma de reactivar su ataque a fin de evitar otra calamidad cuando reciba al Ajax holandés el martes en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. El club merengue ganó 2-1 el duelo de ida en Ámsterdam con aportaciones de Karim Benzema y Marco Asensio.



“Tenemos que concretar más y tener más presencia. Hemos de mejorar lo que hay que mejorar” , afirmó el técnico del Madrid, el argentino Santiago Solari. “Hemos tenido muchas ocasiones, menos en el último que en los anteriores, y las tenemos que concretar como hemos hecho en otros partidos”.



Las armas más importantes del Madrid frente a Barcelona fueron su velocidad y habilidad al driblar, por medio de Vinicius Junior. Pero el delantero brasileño de 18 años no pudo definir sus oportunidades de gol y recibió poca ayuda de los veteranos del equipo. Benzema desaprovechó sus pocas ocasiones frente a la portería rival y Gareth Bale fue abucheado por buena parte del público al ser sustituido el sábado.



Los anfitriones no contarán con el defensa central suspendido Sergio Ramos para enfrentar a un Ajax que ha ganado sus últimos tres compromisos por una diferencia de al menos tres goles. ''No tenemos que tener ninguna prisa porque tenemos muy buen resultado, pero el partido es muy peligroso contra un equipo joven y ambicioso'', destacó el croata Luka Modric sobre el duelo ante el Ajax. ''Nos esperan 90 minutos muy complicados y tenemos que tener paciencia, estar tranquilos y junto'', sentenció en la previa.



Los 21 convocados del Real Madrid contra Ajax

No se guarda nada. Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, hizo pública la lista de 21 convocados para el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Ajax, en la que no están Álvaro Odriozola y Brahim Díaz por decisión técnica.



Solari, que no podrá contar con Sergio Ramos, por sanción, y Marcos Llorente, por lesión, descarta de nuevo a Odriozola, que no juega desde la derrota del 17 de febrero ante el Girona en LaLiga, y Brahim. Recordemos que de la lista de 21, el técnico argentino tendrá que descartar a tres jugadores.



Los convocados son Courtois, Keylor Navas, Luca Zidane, Carvajal, Varane, Nacho, Vallejo, Marcelo, Reguilón, Casemiro, Kroos, Modric, Ceballos, Fede Valverde, Isco, Marco Asensio, Bale, Lucas Vázquez, Vinicius, Mariano y Benzema.

Resumen del Real Madrid 2-1 Ajax por UCL

Real Madrid venció 2-1 al Ajax en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. (Getty)

Real Madrid vs. Ajax: alineaciones probables

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Vinicius y Benzema.



Ajax: Onana; Blind, Tagliafico, De Ligt, Schöne; Ziyech, Van de Beek, Mazraoui, De Jong; Tadic y Neres.

