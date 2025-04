En el Emirates Stadium, Real Madrid vs. Arsenal se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV este martes 8 de abril por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025. El encuentro, que podría ser clave para definir al vencedor de la llave, está programado para las 2:00 de la tarde (hora peruana) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN, Disney Plus, DirecTV (DGO), Max, Paramount y Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 3:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 4:00 de la tarde. No dejes de consultar los canales de TV y horarios aquí. ¡Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles e incidencias en Depor!

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid vs. Arsenal juegan por los cuartos de final de la Champions League 2025 (Video: @realmadrid).