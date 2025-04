Otra de las llaves imperdibles en estos cuartos de final ida de la UEFA Champions League es la que van a protagonizar Real Madrid vs. Arsenal, que estarán cara a cara en el Emirates Stadium de Londres hoy, martes 8 de abril, en lo que será uno de los enfrentamientos más parejos de esta ronda. ¿A qué hora juegan, qué canal transmite y por dónde ver en streaming online? Aquí te cuento toda la información para seguir el minuto a minuto de este partido.

Cabe señalar que Real Madrid ha tenido un duro camino para llegar a los cuartos de final, pues en los playoffs se enfrentó a Manchester City, mientras que en los octavos de final dejó en el camino a Atlético de Madrid en tanda de penales. Por su parte, Arsenal tuvo una serie bastante sencilla ante PSV en los octavos de final, donde se clasificó tras golear a los neerlandeses por 9-3 en el global.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Arsenal desde México?

Si te encuentras en México, el partido de Real Madrid vs. Arsenal iniciará a partir de las 13:00 horas Tiempo Centro de México. Recordemos que el horario ha cambiado en el Viejo Continente, por lo que ahora los partidos se han adelantado una hora en nuestro reloj.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Arsenal desde Estados Unidos?

No te pierdas desde los Estados Unidos la transmisión de Real Madrid vs. Arsenal, que iniciará desde las 15:00 horas ET / 14:00 horas CT / 13:00 horas MT / 12:00 horas PT, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Sigue minuto a minuto este duelo de pronóstico reservado.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Arsenal EN VIVO desde México?

Si vives en México, recuerda que podrás ver la transmisión del partido Real Madrid vs. Arsenal por la señal de Sky Sports HD en TV o mediante SKY+ en Streaming online, desde cualquier dispositivo móvil. Esta será tu única opción para ver el juego de los cuartos de final ida de la UEFA Champions League 2025.

¿Dónde ver partido Real Madrid vs. Arsenal EN VIVO desde Estados Unidos?

Sigue la transmisión del partido Real Madrid vs. Arsenal EN VIVO y EN DIRECTO desde los Estados Unidos a través de la señal de ESPN+ en TV y Streaming online, siendo esta la única opción oficial para ver todos los enfrentamientos de la UEFA Champions League.

Real Madrid vs. Arsenal: posibles alineaciones

Real Madrid: T. Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Aurelien Tchouaméni, Rodrygo, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Arsenal: David Raya; Justin Timber, William Saliba, Kieran Tierney, Lewis Skelly; Martin Odegaard, Thomas Partey, Declan Rice; Gabriel Martinelli, Leandro Trossard y Mikel Merino.

