Se jugaban solo 17 minutos del Real Madrid vs. Atalanta, cuando Ferland Mendy tomó la iniciativa en el ataque blanco y se dispuso a pisar el área italiana. Remo Freuler derribó al francés y el árbitro, sin titubear, le mostró la tarjeta amarilla, generando la indignación de los jugadores ‘neroazurris’.

El entrenador del equipo italiano, Gian Piero Gasperini, conversó con la prensa tras el partido y explicó que no iba a decir todo lo que pensaba debido a que la UEFA lo podía sancionar con “dos meses” de suspensión.

“Existe la tentación de quitar todo tipo de contactos, y esto es un suicidio. No digo nada porque si no, la UEFA me echa dos meses, no sé. Esto es un suicidio para el fútbol, es necesario tener más conocimiento del fútbol, no podemos tener árbitros que no jugaron al fútbol. Si no lo entienden, que hagan otro trabajo”, afirmó Gasperini al acabar el partido, en declaraciones a “Sky Sport”.

“Es imposible esto, no hay que ser ingenieros de NASA para entenderlo. Lo de esta noche es clamoroso”, agregó.

Gasperini se refirió a la severa expulsión vista en el 18 por Freuler por derribar al francés Ferland Mendy cuando este iba a encarar la portería rival. El contacto con Freuler fue evidente, pero el defensa argentino Cristian Romero estaba en condición de intervenir igualmente, según la interpretación del técnico.

Finalmente, Mendy decidió el partido con un derechazo curvado desde fuera del área en el minuto 86.

“Queda la amargura por no haber podido jugar un partido que llevábamos tiempo esperando. Nuestra satisfacción era poder jugar contra el Madrid, y de esta manera el partido fue arruinado. No sé qué pasaría, pero el partido cambió, tuvimos que defender. Es un partido arruinado por una decisión excesiva”, dijo Gasperini.

“Con once sería un partido distinto. Se habla de ausencias, Benzema, Ramos, Carvajal, pero los demás no eran todos titulares. Su técnica era excelente. Sin la roja hubiera sido otro partido. Lo sentimos porque el partido cambió radicalmente. Sería un partido más bonito, el partido fue arruinado”, insistió visiblemente decepcionado.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.