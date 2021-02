Real Madrid visitará este miércoles a Atalanta por Champions League y hay un entrenador que sabe qué es ganarle a ambos equipos. Luis Castro, entrenador del Shakhtar Donetsk, venció a los de Zinedine Zidane en dos ocasiones, por ello, es el referente indicado para mencionar sus debilidades.

En conversación con Diario AS, el DT explicó qué tiene que hacer el cuadro italiano para derrotar al Madrid. “No hay secreto para tumbar al Madrid, sino una filosofía de trabajo. En el fútbol hay que analizar. Si vas al ataque, el Madrid te va a matar, por lo que teníamos que montar un juego contrario para salir con equilibrio y sentido”.

Castro explicó cuál es el trabajo que siguen en Shakhtar: “Nuestro modelo está basado en tres pilares: respeto, coraje y compromiso. El Madrid ya no está en mi cabeza porque me centro en el presente, pero fue importante para nosotros. Justo nos vino en un momento complicado y con muchas bajas. Estábamos comprometidos y las cosas fueron bien. Los jugadores sabían lo que hacer”.

Tras ser consultado por Zidane, el técnico se refirió a él como “uno de los mejores del mundo”. “Veo extraño hacer comentarios sobre un entrenador tan grande. Nunca pierde calidad. Cuando perdieron contra nosotros, la gente decía que el Madrid estaba muerto y mira ahora”.

Julio Baptista cree que el Real Madrid no la tendrá fácil

“Me gusta mucho la propuesta audaz y valiente de su equipo. Los ‘nerazzurri’ juegan un fútbol dedicado al ataque y al espectáculo, a menudo logrando marcar muchos goles contra sus oponentes. Nunca se escatiman en el campo”, declaró el mundialista con la ‘Canarinha’ en una entrevista con el portal Tuttomercatoweb.

De hecho, según el ex Real Madrid, Atalanta ya demostró lo que es capaz de hacer a partir de la forma encarar citas importantes. “El equipo de Gasperini ya no puede considerarse una sorpresa, ni siquiera en Europa. Viene de tres temporadas excelentes y de los cuartos de final de la Champions League 2019-2020 con el PSG, no lo olvidemos”, agregó la ‘Bestia’.

