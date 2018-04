Lo que era un secreto a voces, fue confirmado este miércoles por el diario Bild. David Alaba será baja definitiva para el Bayern Munich ante al Real Madrid. El entrenador Jupp Heynckes había dicho que decidirá en el último minuto si el defensor podía jugar hoy el partido de ida de las semifinales de la Champions League , a lo que el medio alemán confirmó su ausencia.



El lateral izquierdo se resintió en la sesión de ayer de unas molestias en el cuádriceps y aunque Heynckes ha intentado mantener el misterio hasta última hora, la realidad es que no estaba en condiciones de jugar un partido de la exigencia de las semifinales de Champions.



El objetivo ahora es que Alaba pueda estar en el partido de vuelta, pero no parece tarea sencilla, ya que tan sólo restan 6 días para el duelo del Santiago Bernabéu. En principio, será Rafinha, un lateral derecho, el que ocupe su lugar en la banda izquierda.



El campeón alemán, con sed de venganza tras ser eliminado la temporada pasada por cuarta vez consecutiva por un conjunto español en Champions League, no podrá contar tampoco con el internacional chileno Arturo Vidal, que estará fuera de las canchas durante lo que queda de temporada después de someterse a una intervención quirúrgica.



El internacional austriaco Alaba ha venido padeciendo una lesión en la espalda durante las últimas semanas y se perdió la sesión de entrenamiento del martes por la mañana.



"Los equipos que están en semifinales de la Champions tienen que lidiar con las lesiones", sostuvo Heynckes. "Arturo es para mí un jugador muy importante, por ejemplo, pero tenemos que compensar esa ausencia".



El Bayern busca conseguir su sexta Copa de Europa y emular el triplete que logró en 2013, también bajo la batuta de Heynckes, para lo que necesitará que su equipo se imponga al vigente campeón y ganador de la Copa de Europa en 12 ocasiones.



El experimentado entrenador, que salió de su retiro en septiembre para hacerse cargo nuevamente del Bayern, dijo que a pesar de la fortaleza del Real Madrid y sus dos títulos consecutivos en la Champions no había favoritos en esta llave.