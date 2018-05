En Bayern Munich sienten que han podido pasar a la gran final de la Champions League si es que el árbitro Cüneyt Çakır pitaba la mano de Marcelo en el área del Real Madrid. La infracción fue evidente, pero el juez turco no cobró nada a poco del término del primer tiempo.

Tras el 2-2, el lateral brasilero Marcelo fue consultado sobre esa jugada en particular. En declaraciones a la prensa europea fue más que claro respecto a esa acción.

"Sí, me pega en la mano. Yo hace mucho la verdad que no hablo de los árbitros. Muchas veces ellos han fallado contra nosotros y ahora no puedo llegar aquí a hablar otra vez porque cuando falla para nosotros no hablo", fue lo que dijo Marcelo.

Asimismo, sentenció su mensaje con una contundente frase. "Si te digo que no toca mi mano sería un mentiroso", añadió. Fue claro en sus palabras, pero a su vez se mostró feliz de llegar a una nueva final de la Champions League con el equipo español.

Esta será la cuarta final de la Copa de Europa que jugará Marcelo, tercera de manera consecutiva. Antes se llevó los títulos de 2014 (ante Atlético), 2016 (otra vez contra los colchoneros) y 2017 (frente a Juventus en Cardiff).