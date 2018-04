Real Madrid vs. Bayern Munich juegan este martes (1:45 p.m. hora peruana por la señal de FOX Sports y ESPN) en la vuelta de las semifinales de la Champions League. El equipo de Zidane corre con la ligera ventaja del 2-1 cosechado en la ida, en la búsqueda de una histórica tercera final consecutiva.



"Nos llevamos el resultado a favor, pero todavía no hemos hecho nada, hay que mantener muchísimo la calma, el máximo respeto a un grandísimo Bayern Munich e intentar repetir este tipo de partido en casa", dijo tras la victoria en la ida el miércoles el capitán blanco, Sergio Ramos.



Real Madrid vs. Bayern Munich: horarios en el mundo

Horarios en el mundo País Hora Perú 1:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. México 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. Chile 3:45 p.m. España 8:45 p.m. Nueva York 2:45 p.m. California 11:45 a.m.

Los 'merengues' esperan que no se repita la experiencia de la Juventus, que en la vuelta de los cuartos de final remontó el 3-0 de la ida en Turín, pero un penal en el descuento permitió al Real Madrid marcar el gol que le daba el pase (4-3 en la eliminatoria).



"Hemos hecho algo extraordinario ganando fuera y ahora nos toca no cometer los mismos errores y mentalizarse de que el martes tenemos que salir con nuestra mayor determinación", dijo el viernes el técnico blanco Zinedine Zidane.



"Hay que salir a ganar, a marcar cuanto antes, sin especular, sin recular, sin hacer nada raro", añadió este lunes en rueda de prensa.



El Real Madrid afronta la vuelta de semifinales con la baja de Dani Carvajal, que se lesionó en el muslo en el partido de ida.



La ausencia de Carvajal es preocupante, ya que con Nacho todavía en la última fase de recuperación de su lesión muscular, Zidane solo dispone del joven marroquí de 19 años Achraf Hakimi como lateral derecho habitual.



Podría optar también por recolocar a Sergio Ramos, lateral en sus primeros años de carrera, o 'bajar' del ataque a Lucas Vázquez.



Por ese flanco ataca Franck Ribéry, que ya fue una auténtica pesadilla en la ida para el equipo blanco con sus llegadas y disparos.



Isco, lesionado en el hombro, también en la ida, se entrenó este lunes con el grupo y podría forzar para jugar el martes.



Sin embargo, el Bayern no llega en mejores condiciones, ya que también tendrá que lidiar con dos ausencias de peso, la del extremo Arjen Robben y la del defensa Jérôme Boateng, que se lesionaron tambien en los primeros minutos de la ida.



En cambio, el técnico Jupp Heynckes recupera al defensa austríaco David Alaba, baja en la ida por lesión, y a Javi Martínez, que sufrió un golpe en la cabeza en aquel partido.



El equipo alemán acudirá al Bernabéu esperando encontrarse con la peor cara de un Real Madrid irregular, sobre todo en el campeonato nacional, pero que parece transformarse en competición europea.





Real Madrid vs. Bayern Munich: alineaciones probables

Real Madrid: Keylor Navas; Lucas Vázquez (o Nacho), Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Cristiano Ronaldo. DT: Zinédine Zidane.



Bayern Munich: Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Martínez, Müller, Thiago, James, Ribery; Lewandowski. DT: Jupp Heynckes.



Árbitro: M. Cuneyt Cakir (TUR)