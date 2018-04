Real Madrid vs. Bayern Munich. Convertir en posible lo que parecía inaccesible para cualquier equipo, conquistar dos ediciones consecutivas de la Champions League , y soñar con una tercera para marcar una época en la historia del fútbol, lo tiene en su mano un Madrid de leyenda ante un Bayern herido y obligado a remontar. El duelo se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN y Fox Sports, y también puedes seguirlo ONLINE por Depor.com.

Kiev espera a uno de los dos grandes favoritos al título, cruzados por el destino nuevamente en una eliminatoria grandiosa, el clásico del fútbol europeo, que el Real Madrid cambió de dirección en su historia reciente. Ha intercambiado el papel de bestia negra ganando los seis últimos enfrentamientos, conquistando tres ocasiones seguidas el Allianz Arena.



El 1-2 de la ida gracias a la remontada con goles de Marcelo y Marco Asensio sitúan en un escenario favorable a un Real Madrid que aprendió una lección en cuartos de final. Llegaba con tres tantos de ventaja de Turín y acabó sufriendo ante el Juventus para firmar un pase agónico gracias a un penalti en la última jugada del partido.

Horarios en el mundo País Hora Perú 1:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. México 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. Chile 3:45 p.m. España 8:45 p.m. Nueva York 2:45 p.m. California 11:45 a.m.

Por su parte, el Bayern llega a Madrid consciente de que necesita una hazaña para alcanzar la final de Kiev. Nadie habla de "milagro", porque no se trata de remontar una goleada ni se está en una situación de absoluta desesperanza, pero ya el hecho de tener que ganar en el Santiago Bernabéu y tener que marcar al menos dos goles es una tarea de dimensiones importantes.



Desde la temporada 2000/2001 no gana en el Bernabéu el Bayern, cuando se impuso con un solitario gol del brasileño Giovane Elber. El recuerdo del año pasado, sin embargo, cuando se llegó a Madrid con el mismo resultado, da cierta esperanza al club bávaro.



Al final superó el Real Madrid la eliminatoria pero el conjunto alemán, tras haber perdido 1-2 en Múnich, logró forzar la prórroga y se sigue preguntando lo que habría pasado si no se hubiese quedado en inferioridad por la expulsión de Arturo Vidal, una de las grandes bajas ahora.

Real Madrid vs. Bayern Munich: alineaciones probables:



Real Madrid : Keylor Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Bayern Munich: Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba o Rafinha; Javi Martínez; Thiago, James; Müller, Ribery; Lewandowski.