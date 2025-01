Real Madrid vs. Brest se enfrentaron por la octava jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2024-25. Para seguir la transmisión, debiste conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de operadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming a través de la plataforma de Disney Plus. Este duelo estuvo pactado para el miércoles 29 de enero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputó en el Estadio de Roudourou. Los dirigidos por Carlo Ancelotti no dependen de sí mismos para asegurarse un lugar directo en los octavos de final, por lo que primero deberán ganar y luego esperar otros resultados. Un doblete de Rodrygo y un tanto de Jude Bellingham le dieron el pase a la siguiente instancia al equipo de Carlo Ancelotti.

Real Madrid y Brest se enfrentan por la Champions League. (Video: Real Madrid)