Simon Mignolet ha demostrado en el Real Madrid vs Brujas, de la fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League, que pese a ya no estar en las grandes ligas, no ha perdido esos reflejos que lo llevaron en algún momento de su carrera a ser parte del glorioso Liverpool de la Premier League.



Simon Mignolet evitó la caída de su arco en el Real Madrid vs Brujas con una gran tapada en partido de la fecha 2 de Champions League. (FOX Sports)