Se juegan más que la ‘Orejona’. La planificación para la próxima temporada ya arrancó por parte del cuadro inglés, que aprovechará el viaje a la capital española, donde se jugará la primera semifinal entre Real Madrid y Chelsea por la Champions League, para intentar avanzar el fichaje de Raphael Varane, cuya renovación está estancada y el propio jugador ha empezado a valorar otras opciones.

De acuerdo a información que avanza el portal madridista ‘Defensa Central’, el Chelsea quiere sacarle jugo a la visita al Di Stéfano para empezar a acercar posturas con el Madrid con miras a hacerse del central francés.

Varane acaba contrato con el Real Madrid en el 2022 y aún no hay acuerdo para su renovación. De decidir no seguir, al club ‘blanco’ no le quedará más remedio que ponerlo a la venta para evitar que se marcha gratis el otro año.

Además del Chelsea, otros grandes clubes europeos han sonado también como posible destino para él: es el caso del PSG, el Manchester United o el Manchester City.

El Real Madrid, por su parte, también tiene la incógnita sobre Sergio Ramos, que tampoco ha renovado y que acaba contrato, a su vez, al final de la presente temporada. Así, la pareja de centrales que ha liderado el fútbol continental en los últimos años podría deshacerse de la noche a la mañana.

Lo dan por perdido

De acuerdo al programa ‘El Chiringuito’, “en la entidad blanca dan por hecho que Varane se irá del club este verano. Hay que hacer caja, si no el Madrid tendrá un déficit de cuarenta y tanto millones”.

Siempre según la citada fuente, a pesar de que cuenta con el apoyo de jugadores e hinchas del Real Madrid, Varane no está cómodo en la entidad blanca. Sobre todo después de los errores ante Manchester City que condenaron al club blanco en la pasada Champions.





