Real Madrid vs. Chelsea (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN y Star Plus / 2:00 p.m.) chocan en el Santiago Bernabéu por el partido de vuelta de los cuartos de final de Champions League. El equipo blanco sacó ventaja tras conseguir una sorprendente victoria en Stamford Bridge, pero no puede bajar los brazos si quiere conseguir el pase a la siguiente etapa. Conoce los horarios y canales del partido.

En el Santiago Bernabéu, los ingleses, actuales campeones, se verán privados de su delantero belga Romelu Lukaku, lesionado en un talón. Pese a todo, el técnico alemán del Chelsea, Thomas Tuchel, cree en una espectacular remontada, ya que “el fútbol está siempre lleno de sorpresas”.

Real Madrid vs. Chelsea: horarios y canales

País Hora Canales Perú 14:00 ESPN y Star Plus Colombia 14:00 ESPN y Star Plus Argentina 16:00 ESPN y Star Plus Chile 16:00 ESPN y Star Plus México 14:00 TNT GO Bolivia 15:00 ESPN y Star Plus Venezuela 15:00 ESPN y Star Plus Estados Unidos 15:00 TUDN

La semana pasada, un triplete de Karim Benzema, el segundo seguido del francés en la competición tras el partido de vuelta de octavos de final contra el París Saint-Germain, dio la victoria al equipo español en Stamford Bridge (3-1).

Con la supresión de la regla de la ventaja de los goles marcados en campo contrario en caso de empate en la eliminatoria, un triunfo de 2-0 de los Blues les permitiría forzar la prolongación frente al Real Madrid, sólido líder de LaLiga.

A sus 62 años, Carlo Ancelotti destaca como veterano entre los entrenadores clasificados a cuartos en Champions: el técnico italiano de tres títulos de Champions es el de más edad, frente a los quincuagenarios Pep Guardiola, Diego Simeone, Unai Emery y Jürgen Klopp, a Tuchel (48 años), o los representantes de la nueva ola en los banquillos europeos, Nelson Verissimo (44 años) o Julian Nagelsmann (34 años).

Una autosatisfacción legítima, sobre todo porque el italiano sabe hacer bien la autocrítica, como tras el clásico perdido en marzo contra el Barcelona (4-0).

“Han jugado mejor que nosotros, han merecido ganar. No es un problema asumir la responsabilidad porque ha sido así. No he planteado bien el partido”, admitió sin ambages.

Si el Real Madrid logra de nuevo clasificarse a semifinales, la historia será bonita para el italiano, ampliamente en cabeza de LaLiga y cerca de convertirse en el primer entrenador en ganar los cinco grandes campeonatos europeos.

