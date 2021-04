Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó a Marcelo para el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Chelsea en Stamford Bridge, aunque dio por hecho que el brasileño no podrá viajar con el equipo el 4 de mayo al tener que “cumplir con sus obligaciones” tras ser citado para una mesa electoral en las elecciones a la Asamblea de Madrid.

“Es lo que hay”, aseguró Zidane preguntado por los recursos presentados por el jugador y el Real Madrid que, de momento, no le han liberado de su presencia en las elecciones el día que el equipo viajará a Londres.

“Marcelo va a cumplir con sus obligaciones, pero no va a cambiar nada, el miércoles va a estar con nosotros. Las obligaciones de cada uno no las podemos cambiar”, aseguró el técnico francés en rueda de prensa. Si no prosperan las alegaciones presentadas, no dispondrá de su futbolista en el último entrenamiento y el defensa brasileño tendrá que viajar a Londres en el día del partido.

Marcelo sí estará ante Chelsea tras cumplir con sus deberes como ciudadano. (Foto: EFE)

El Real Madrid se encontró con la situación antes de disputar el partido de las semifinales. Desde el club, el departamento jurídico estudió todas las posibilidades que permiten las leyes políticas, sanitarias y deportivas para que prospere el recurso presentado.

La Junta Electoral argumentó que Marcelo podría volar el mismo día del partido a Londres, una situación que el club entiende que es demasiado compleja no solo por lo deportivo, al perderse un entrenamiento, sino por los protocolos a cumplir por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Otro jugador que suele entrenarse con el primer equipo y ha tenido minutos en la plaga de bajas defensivas, el canterano Víctor Chust, también ha sido llamado a una mesa electoral.





