Real Madrid enfrentará este martes a Chelsea en el estadio Alfredo di Stéfano con la ilusión de dar el primer paso rumbo a la final de la Champions League. Sin embargo, no todo es optimismo en el vestuario del equipo blanco ya que según ‘El Chiringuito’, la preocupación se ha apoderado de los jugadores y el ‘culpable’ es el árbitro Danny Makkelie, quien ha sido designado por la UEFA para impartir justicia en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Tal como apunta la citada fuente, el camarín del Real Madrid “hay cierta preocupación por el arbitraje que puedan sufrir” contra el Chelsea en medio de fuertes disputas con los altos mandos de la UEFA por la creación de la Superliga. En Chamartín creen que el máximo ente del fútbol europeo podría cobrar ‘venganza’.

Desde hace más de una semana, Florentino Pérez y Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, entraron en dimes y diretes por la Superliga, por lo que los jugadores del Real Madrid creen que el árbitro podría inclinar la balanza a favor del Chelsea.

Zidane mantiene la calma

“No creo que el árbitro vaya a condicionar el partido. Depende lo del campo, no lo de fuera. El árbitro hará su trabajo, nosotros intentaremos jugar bien al fútbol. Si pensamos que todo lo que se está diciendo nos va a perjudicar, la fastidiamos”, manifestó.

Sobre su decisión de no ofrecer una opinión pública sobre el tema, el preparador francés aseguró que el presidente “sabe” lo que tiene en su “corazón”. “Nosotros estamos para preparar el partido de mañana. No es que no nos interese, es que no es el momento de hablar de eso”, subrayó.

El partido entre Real Madrid y Chelsea se jugará desde las dos de la tarde (hora peruana y siete más en España) y será transmitido por la señal de ESPN. El choque de vuelta está programado para el 5 de mayo en Stamford Bridge a la misma hora y en el mismo canal.





