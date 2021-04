Thomas Tuchel aseguró que confía plenamente en los árbitros y en la competición de la UEFA. El técnico del Chelsea está seguro que estos entes no los perjudicarán en el duelo ante Real Madrid por las semifinales de la Champions League. Eso sí, recalcó que espera que no se tomen medidas contra su equipo tras ser parte de los clubes fundadores de la Superliga Europea.

En la rueda de prensa previo al duelo ante Real Madrid, el técnico fue consultado sobre si estaba preocupado por el papel que tendrán los árbitros en las semifinales de la Champions League. Recordemos que la FIFA y UEFA anunciaron severas medidas contra los clubes que jueguen en la Superliga Europea.

“Confío al 100% en el arbitraje y en la UEFA. Necesitamos el mejor arbitraje pero confío en que lo hagan lo mejor posible. No creo que haya ventaja o desventaja por este tipo de asunto porque no entra en mi cabeza”, afirmó Tuchel.

Asimismo, Tuchel habló sobre una posible expulsión de su equipo, como también la del Madrid o Manchester City de la competición por ser parte de la organización de la Superliga Europea. “Nosotros merecemos estar en las semifinales contra el Madrid y no importa la decisión política o la camiseta que se lleves. Si hay problemas políticos, hay que solucionarlos a ese nivel y no en una competición como la Champions”, mencionó el técnico de Chelsea.

Eso sí, el entrenador alemán mostró su malestar con el nuevo formato de la Champions League, el cual fue aprobado por la UEFA. “No estoy seguro de que me guste el nuevo formato de la Champions porque solo veo más partidos y con el calendario que tenemos es complicado. No es más calidad, sino más partidos. No estoy contento con la nueva Champions, pero yo no tengo voz en eso”, aseguró.

Ya concentrado en el duelo de ida por las semifinales de la Champions League, Tuchel afirmó que su equipo pasa por un buen momento y tienen que suplir “la falta de experiencia” en esta eliminatorias. “Tenemos que ser nosotros mismos. Cuanto más nivel tengas y confíes en ti mismo, más cómodos estaremos. Tenemos que ser el mejor Chelsea posible”, afirmó.

Por último, el técnico de Chelsea se animó a hablar sobre Hazard, ex jugador del cuadro inglés, quien jugará el duelo de semifinales pero esta vez como rival. “Él es un jugador de clase mundial. Fue un futbolista clave aquí en este equipo, en esta liga. Tengo mucho respeto hacia él. ¿Si prefiero que juegue o no? Bueno, pueden dejar su puesto libre y jugar con diez, eso me parecería bien, pero no creo que lo hagan”, finalizó.





