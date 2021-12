Buenas noticias para Carlo Ancelotti. La resonancia magnética a la que se ha sometido este lunes el delantero francés Karim Benzema confirmó que no sufre lesión muscular en los isquiotibiales izquierdos y no está descartada su presencia en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid del próximo domingo, en el estadio Santiago Bernabéu. Si bien el crack galo no podrá jugar mañana ante el Inter de Milán, por la fecha 6 de la fase de grupos de la Champions League, sí ilusiona de cara al duelo ante los ‘Colchoneros’.

El Real Madrid descarta una rotura muscular en las molestias que provocaron que Benzema fuese sustituido en el inicio del partido en el Reale Arena ante la Real Sociedad, tras la resonancia magnética a la que se ha sometido el delantero francés una vez pasadas las horas necesarias para ver con claridad la zona afectada.

La prueba médica confirma las predicciones optimistas que realizaron los médicos del club blanco tras las dos primeras revisiones. Benzema se retiró a tiempo en San Sebastián, antes de forzar una lesión mayor y no deberá parar mucho más tiempo que el encuentro de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán de mañana martes.

La presencia de Benzema, máximo goleador del equipo de Carlo Ancelotti, el domingo en el derbi ante el Atlético de Madrid no está descartada y el técnico irá valorando junto al jugador y cuerpo médico su evolución diaria. De momento, ha estado dos días en manos de los fisioterapeutas recibiendo masaje y realizando un suave trabajo de recuperación.

Benzema llegaría al choque ante el Atlético de Madrid de este domingo.

Baja en el Inter de Milán

De cara al partido en el Santiago Bernabéu, el equipo de Simone Inzaghi no podrá contar con el argentino Joaquín Correa, quien se sometió este lunes a unos exámenes médicos que detectaron una lesión muscular en los flexores del muslo izquierdo.

El delantero argentino, fichado el pasado verano por cuarenta millones de euros procedente del Lazio, se lesionó el pasado sábado en el triunfo del Inter en el campo del Roma (0-3). El ‘Tucu’ notó unas fuertes molestias en un muslo tras intentar un regate en el límite del área y se retiró entre lágrimas.





