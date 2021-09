Real Madrid consiguió una agónica e importante victoria a costa de Inter de Milán, en su primera presentación en la Champions League 2021-22. A poco del final del partido, Rodrygo apareció y firmó el 1-0 definitivo en el Estadio Giuseppe Meazza.

“Estoy muy contento, ha sido un gran resultado, el esfuerzo que ha hecho todo el equipo”, admitió el futbolista. que consiguió así su sexta anotación en la competencia europea. “Creo que todas las veces que he jugado en Champions lo jugué bien y he hecho algo bueno para mi equipo, estoy contento, me encanta jugar la Champions y marcar goles en la Champions”, añadió Rodrygo, que precisamente había gritado su último gol en Champions, frente a Inter, en la temporada pasada.

El exintegrante del Santos de su país calificó de difícil el encuentro contra los italianos: “Es muy importante, sabíamos que iba a ser un partido duro aquí, ellos jugaron mejor la primera parte y en la segunda controlamos un poco más, es muy importante ganar aquí, pero todos los partidos van a ser muy muy difíciles”.

Por último, Rodrygo confesó su deseo de tener más minutos en la cancha, aunque fue sincero en reconocer que todo depende del director técnico, Carlo Ancelotti.

“Claro, quiero siempre jugar, siempre que estoy en el campo puedo hacer algo por el equipo pero respeto al entrenador, yo voy a entrenar para que cuando llegue mi oportunidad estar listo. Todos los años ha sido difícil, el Madrid es así y siempre va a ser difícil”, sentenció.





