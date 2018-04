Hace apenas 10 meses, el Real Madrid levantó su duodécima Champions League ganando la final de Cardiff a la Juventus de Turín, que tendrá la oportunidad de vengarse el martes (1:45 p.m. hora peruana por ESPN 2) en la ida de los cuartos de final del mayor torneo europeo de clubes.



De hecho, el entrenador Zidane podría alinear en el Juventus Stadium al mismo cuadro que comenzó en Cardiff, mientras que la ‘Juve’ ha mantenido la base de aquel equipo, pero con algunos retoques, sobre todo en defensa, obligado por la marcha de Dani Alves y Bonucci.



Juventus vs. Real Madrid: horarios en el mundo

Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 13:45 ESPN 2 Argentina 15:45 ESPN 2 México 12:45 ESPN 2 Colombia 13:45 ESPN 2 Ecuador 13:45 ESPN 2 Chile 15:45 ESPN 2 España 20:45 Nueva York 14:45 California 11:45

Lo que sí ha cambiado es la forma en la que llegan ambas instituciones a esta eliminatoria. Si antes de la final de Cardiff, los dos equipos habían asegurado el título nacional, en esta ocasión, el Real Madrid está obligado a superar la instancia para 'salvar' la temporada, al estar sin opciones en la La Liga (a 13 puntos del Barcelona) y eliminado de la Copa del Rey.



El Real Madrid, no obstante, es un equipo habituado a vivir al límite, como ya demostró en la ronda anterior, eliminando al poderoso PSG, al que derrotó en los dos partidos (3-1; 2-1) y parece haber encontrado el punto de forma (una sola derrota en los dos últimos meses) en este tramo decisivo de la temporada.



Y, sobre todo, vuelve a contar con Cristiano Ronaldo, que tras un inicio de temporada algo titubeante, ya le marcó tres goles en la eliminatoria al PSG, encabeza la tabla de goleadores de la Champions con 12 goles y parece encaminado a acabar por sexta vez consecutiva como máximo goleador de la competición.



La Juventus, por su parte, parece haber metido la directa hacia un 7º 'Scudetto' consecutivo: no pierde un partido (en todas las competiciones) desde noviembre (3-2 contra la Sampdoria) y aventaja en cuatro puntos al Nápoles.



El buen momento de la Juventus ha coincidido con el gran estado de forma de Paulo Dybala, que una vez recuperado de una lesión vuelve a ser el hombre determinante del campeón italiano, pese a que esos méritos no sean suficientes para ser convocado por Jorge Sampaoli para la Albiceleste.