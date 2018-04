Real Madrid vs. Juventus EN VIVO en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El cuadro de Zinedine Zidane recibe el miércoles (1:45 p.m. hora peruana por la señal de FOX Sports) a los turineses en un partido en donde Higuaín y compañía tratarán de remontar una adversidad en el estadio Santiago Bernabéu.



Zidane no quiere ni oír hablar de que sean favoritos para en el encuentro: "No me gusta nada, no quiero escuchar nada, lo que tenemos que hacer es pensar en el partido del miércoles", afirmó. Renovar el título de campeón de la Champions League se ha convertido en el gran objetivo del equipo 'merengue' para salvar la temporada, con la Liga ya imposible a 14 puntos del líder, el Barcelona, a falta de siete jornadas para el final del campeonato.



Real Madrid vs. Juventus: horarios en el mundo

Horarios en el mundo País Hora Perú 1:45 p.m. FOX Sports Argentina 3:45 p.m. FOX Sports México 1:45 p.m. FOX Sports Colombia 1:45 p.m. FOX Sports Ecuador 1:45 p.m. FOX Sports Chile 3:45 p.m. FOX Sports Nueva York 2:45 p.m. California 12:45 p.m. España 8:45 p.m.

Zidane podrá contar para este partido con sus principales estrellas, excepto el capitán Sergio Ramos, suspendido por acumulación de amonestaciones tras la amarilla que vio en Turín hace una semana. Con Nacho lesionado, el técnico francés confía en poder contar con el joven Jesús Vallejo, que sufre una sobrecarga, para acompañar a Varane en el eje de la defensa.



El brasileño Casemiro podría ser también una opción para jugar como central en caso de no poder contar con Vallejo.



Enfrente estará una 'Juve' obligada a atacar para intentar remontar la eliminatoria.



"Nosotros el miércoles debemos hacer un gran partido, porque jugamos en Madrid y nos ve todo el mundo", advirtió Allegri en una entrevista con 'Sky Sport'.



Pero, la 'Vecchia Signora' llega a Madrid con la sensible ausencia del delantero argentino Paulo Dybala, expulsado en el partido de ida por doble amonestación.



Sin Dybala, Allegri podría optar por alinear a Gonzalo Higuaín con Douglas Costa y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado por delante.



Pese a estas adversidades, "no hay que llorar y vamos a Madrid con ganas de hacer un buen partido", dijo el defensa Giorgio Chiellini a la página web de su club.



"En el fútbol como en la vida todo puede pasar", aseguró el internacional italiano, que será uno de los encargados de frenar a 'CR7'.



Real Madrid vs. Juventus: alineaciones probables

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Benzema, Cristiano. Entrenador: Zinedine Zidane.



Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuaín, Douglas Costa. Entrenador: Massimiliano Allegri.



Árbitro: Michael Oliver (ENG)