Real Madrid vs. Juventus EN VIVO se verán las caras este miércoles 11 de abril es un partidazo por la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Luego de la victoria en tierras turinesas, los merengues van por la segunda parte del trabajo para inscribir su nombre en semifinales del certamen. El choque será en el Santiago Bernabéu.

El choque entre Real Madrid y Juventus está programado para jugarse a la 1:45 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de Fox Sports y BeIN Sports. Recordemos que en la ida, los españoles golearon 3-0 en la ida con un doblete de Cristiano Ronaldo y un gol de Marcelo.

Real Madrid vs. Juventus: horarios en el mundo

Horarios en el mundo País Hora Perú 1:45 p.m. FOX Sports Argentina 3:45 p.m. FOX Sports México 1:45 p.m. FOX Sports Colombia 1:45 p.m. FOX Sports Ecuador 1:45 p.m. FOX Sports Chile 3:45 p.m. FOX Sports Nueva York 2:45 p.m. California 12:45 p.m. España 8:45 p.m.

Zidane podrá contar para este partido con sus principales estrellas, excepto el capitán Sergio Ramos, suspendido por acumulación de amonestaciones tras la amarilla que vio en Turín hace una semana.

Con Nacho lesionado, el técnico francés confía en poder contar con el joven Jesús Vallejo, que sufre una sobrecarga, para acompañar a Raphael Varane en el eje de la defensa.



"Hicimos un buen entrenamiento, Jesús igual, no se ha resentido de nada, estamos sin problemas", dijo Zidane. El brasileño Casemiro podría ser también una opción para jugar como central en caso de no poder contar con Vallejo.



Los problemas en la zaga de Real Madrid no se trasladan a la delantera, donde Karim Benzema vuelve a perfilarse como el acompañante de Cristiano Ronaldo. El astro luso, autor de un doblete en la ida, uno de ellos con una espectacular chilena, tiene una nueva oportunidad para seguir aumentando su cuenta como máximo artillero de la 'Champions' (14 dianas).



Enfrente estará una Juventus obligada a atacar para intentar remontar la eliminatoria. "Tendremos que jugar un gran partido ante un equipo increíble", dijo este martes Allegri en rueda de prensa, asegurando que "tenemos que jugar sin pensar demasiado en lo que podemos o no podemos conseguir, tenemos pocas posibilidades así que tendremos que ser muy buenos y tener un poco de suerte".



Real Madrid vs. Juventus: alineaciones probables



Real Madrid : Keylor Navas; Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Benzema, Cristiano. Entrenador: Zinedine Zidane.



Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuaín, Douglas Costa. Entrenador: Massimiliano Allegri.