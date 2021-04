Un acto reprobable por parte de los hinchas locales ha marcado la víspera del Real Madrid vs. Liverpool. Un grupo de fanáticos ‘Reds’ llegó hasta las calles aledañas al estadio de Anfield Road para recibir a los suyos y, de paso, presionar a los visitantes. No obstante, las formas utilizadas por los ingleses no ha sido la adecuada.

El bus de los merengues terminó con una luna rota, después de que los partidarios del cuadro británico lanzaran proyectiles contra el vehículo. Las primeras informaciones que llegan desde la sede del partido por la Champions League indican que ningún integrante de la delegación fue afectado por el ataque.

“Han tirado piedras al autobús del Real Madrid en la llegada a Anfield y han roto una luna. No ha habido heridos”, informó el periodista español José Luis Sánchez, enviado especial por el canal La Sexta y cuyo reporte fue propalado inmediatamente por el conocido programa el Chiringuito.

El mismo reportero grabó con su teléfono móvil los daños que sufrió el bus que trasladó a todo el plantel de Real Madrid desde la concentración hasta el mítico escenario deportivo. Uno de los vidrios de los laterales quedó echo añicos. Luego, una persona se encargó limpiar los restos que quedaron de este material.

Real Madrid vs. Liverpool: onces confirmados

A menos de una hora para el pitazo inicial y después del susto provocado por los seguidores de Liverpool, Zidane anunció el equipo que arrancará: Courtois; Valverde, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinicius y Benzema.

Mientras que los locales, que deben levantar en casa un 1-3, enviará al siguiente cuadro: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Milner, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah.





