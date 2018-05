Real Madrid y Liverpool juegan la final de la prestigiosa Champions League este sábado en Kiev, la última gran cita futbolística de la temporada, a menos de tres semanas para el inicio del Mundial 2018, con el equipo español como favorito.



Precisamente en la previa de este gran partido, el periodista argentino Fernando Carlos de ESPN ha compartido un curioso video que muestra el peor asiento del estadio de la final de la Champions League.



La butaca, situada cerca a las tribunas populares, tiene un costo alto por tratarse del Real Madrid vs. Liverpool , lo malo es que no se puede ver nada. Apenas se alcanza a percibir el arco ya que un muro tapa la otra parte de la cancha. Todo por una mala construcción.



El Real Madrid vs. Liverpool está programado para la 1 y 45 de la tarde (hora peruana y 8:45 pm. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y FOX Sports. En Perú puedes seguir el duelo vía América TV.

Me corrés la pared para el Segundo Tiempo? pic.twitter.com/66GkhbO3yP — Fernando Carlos (@fercarlos75) 26 de mayo de 2018