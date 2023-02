Hinchas de Liverpool jugaron su partido: fuegos artificiales para no dejar dormir al Real Madrid.

Real Madrid enfrenta a Liverpool este martes por la ida de los octavos de final de la Champions League en el estadio Anfield Road. Y en la previa del partido, los hinchas del club que empieza la eliminatoria en calidad de local han hecho de las suyas para provocar que el rival no llegue en las mejores condiciones al encuentro de la certamen de la UEFA. Como si de una vieja costumbre de la Copa Libertadores se tratara, los seguidores del cuadro ‘Red’ lanzaron fuegos artificiales contra el hotel del vigente campeón de Europa.

Al promediar las 2 de la madrugada, los hinchas del Liverpool llegaron a las inmediaciones del hotel Innside, uno de los más lujosos en la ciudad británica. Sin perder tiempo y antes de ser ahuyentados por las autoridades, los ultras del equipo de Klopp encendieron ruidos fuegos artificiales.

El objetivo de los hinchas del Liverpool fue no dejar dormir a los jugadores del Real Madrid o intentar de que lleguen cansados al partido por no haber conciliado el sueño. No se trata de la primera vez que los ‘Vikingos’ sufren una situación parecida en su salida de España.

“Más vale que no sean unos hinchas idiotas del Liverpool intentando despertar a los hinchas del Real Madrid en la ciudad”, compartió en Twitter un vecino de la zona que no pudo conciliar el sueño debido a los estruendos y lo acompañó con el video de la pirotecnia. Los fanáticos de los ‘Reds’ jugaron su partido.





Real Madrid vs. Liverpool: el historial





El encuentro entre Real Madrid y Liverpool se ha dado en varias ocasiones. No obstante, el cotejo más reciente entre ambos conjuntos se dio hace apenas unos meses en la gran final de la Liga de Campeones 2021-22, la cual se disputó en París con victoria para los ‘merengues’ por 1-0.

Eso sí, el historial entre los españoles e ingleses es favorable para los del Bernabéu, con un total de cinco triunfos para los blancos, un empate y tres derrotas, en nueve encuentros disputados. Además, los de Ancelotti no han perdido ninguna definición ante los de Klopp, ganando dos finales de Champions y un cruce de cuartos de final en las última cinco ediciones.





¿A qué hora empieza el partido entre Real Madrid y Liverpool?





El partido entre Liverpool y Real Madrid, por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, se desarrollará este martes 21 de febrero en el estadio de Anfield Road. El duelo arrancará a las 3 de la tarde (hora peruana) y en América Latina será transmitido por ESPN Deportes, STAR Plus y HBO Max (México).





