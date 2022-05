La preocupación de Jürgen Klopp se transformó con el transcurrir de los días en tranquilidad. A 15 días del Real Madrid vs. Liverpool, el club recibió la mala noticia sobre la lesión de Fabinho, uno de los futbolistas más importantes del plantel. Sin embargo, del martes, día en el que se produjo la baja, al viernes, la situación avanzó favorablemente, para alegría de todo el comando técnico del conjunto ‘Red’.

De hecho, en la previa del partido entre los ‘Reds’ y Chelsea para definir al campeón de la FA Cup, el alemán garantizó que el brasileño sí o sí estará el próximo sábado 28 de mayo en el compromiso programado en el estadio Saint-Denis. “Estará definitivamente en la final de la Champions League”, confirmó en rueda de prensa.

Fabinho se perderá la cita en Wembley para pelear por el título, debido a una lesión en los isquiotibiales durante el partido del pasado martes frente al Aston Villa. El centrocampista no se entrenó el jueves y se espera que vuelva pronto para sumar minutos en los dos partidos restantes de la temporada de Premier League.

Ante la ausencia del sudamericano, Klopp mantiene la calma por lo que posee en el plantel para reemplazarle. “Es un rol muy importante. Si estos muchachos no hubieran mostrado la actitud que tuvieron en los entrenamientos (Chamberlain, Elliott, Jones), entonces no tendríamos ninguna posibilidad”, señaló.

La semana pasada, Klopp se lanzó contra UEFA por la distribución de las entradas para ver el duelo más importante de la Liga de Campeones. Según el germano, los fanáticos de Liverpool y Real Madrid, los protagonistas de la final, merecen un mayor porcentaje en el coloso ubicado en la capital de Francia.

“Me contestó por mensaje de texto. Dije lo que dije, deberían ser más para los fans. El 93% del dinero va a los clubes... yo le respondí y le dije OK. No estaba suficientemente preparado para este asunto, pero tengo una opinión. Preferiría que la UEFA obtuviera más dinero de la final de la Champions y eliminara la Nations League”, comentó.

También Klopp tuvo comentarios ácidos sobre el nuevo formato a la Champions League. “Más partidos es siempre una mala idea. He hablado mucho sobre esto. Obviamente nadie está interesado, así que... está bien, no tuve tiempo de escuchar todos los detalles. He escuchado un poco sobre el tema, pero realmente no es el momento de formar una opinión”, cerró.





