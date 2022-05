La mística del Real Madrid es un sentimiento irrefutable para cualquier fanático del fútbol. Sea fuera o dentro de España, los amantes del fútbol se contagian del gran peso de su historia vistiendo una camiseta blanca con la dorsal de su jugador preferido. Es por ello que, bajo el respaldo del club merengue, nacieron las peñas del rey de Europa al rededor del mundo, por lo que Perú también dice ‘presente’ gracias a la Peña Madridista Perú Vikingo.

A puertas de una final de las Champions League frente a Liverpool, Depor habló con el presidente de la organización, Víctor Bolaños, acerca de la organización del evento junto a los más grandes fanáticos de la ‘Casa Blanca’ en el país. “Lo mejor de la peña es que lo volvemos una pequeña tribuna en el Bernabéu. Somos un montón de hinchas bajo el mismo techo que sentimos la misma pasión por el equipo que amamos”, adelantó.

Vikingos en tierras incas

La peña nació en el 2012. Sin embargo, Víctor llegó durante el 2014, mismo año en el que la organización fue reconocida por el club como la única y oficial en el país. Bolaños siempre siguió al cuadro español desde muy chico, por lo que verlo desde casa ya no era de su interés, ya que quería sentir la misma euforia que se vive dentro del Bernabéu. Fue ahí que, al entrar a la página del Real Madrid, se dio con la sorpresa de la Peña Madridista Perú Vikingo. “Un día quería ver el clásico español. Fui ese día, me aparecí, y desde ese entonces no había porqué mirar atrás”, contó emocionado.

Los años pasaron, y con ellos la pandemia llegó. Una época dura para todos, no obstante, el joven decidió llevar consigo la presidencia de la peña, pues admite que dicha situación lo conllevó a plantearse ideas para el resurgimiento del grupo madridista. “El año pasado me animé, tenía buenas ideas, sobre todo en esa época de pandemia, que podría ser que la peña sufra un golpe. Realizamos actividades virtuales, reuniones, torneos de fútbol online (FIFA, PES) y conversatorios privados, traíamos a periodistas de España”, señaló.

Al levantarse algunos protocolos del estado de emergencia en el país, poco a poco la normalidad volvió a tomar forma, y con ello, las reuniones. Además de volver a disfrutar de los partidos del Real Madrid junto a los socios.

“Actualmente nos juntamos en el O Bar de Miraflores, que, a lo largo del tiempo, es el que más temporadas ha sido nuestro hogar”, cuenta. Además, señala que cada socio cuenta con ciertos beneficios al pertenecer dentro de la peña. “Al ser socio tienes derecho a los eventos exclusivos y presenciales del bar de la peña, tienes acceso a los eventos online, a los sorteos de y/o regalos que hacemos todas las temporadas”, añadió.

En esta temporada que esta por acabar, la peña ha logrado captar más de 90 socios en todo el Perú, un récord desde su creación. “Actualmente es nuestra temporada con más socios en la historia, que es 92. En total ha habido un total de 240 socios”, dijo. Cabe recordar que, para convertirse en parte de esta institución se debe realizar un pago anual dentro su página oficial. “Nuestras inscripciones las abrimos dos veces al año. Al inicio de temporada y al final de temporada, o sea agosto-septiembre, y las primeras semanas de enero. Llenas el formulario con tus datos, realizas el pago anual, adjuntas una foto para tu carnet, y listo”, exclamó sonriendo.

Por la Orejona

La semana de la gran final llegó y con ella la cuenta regresiva. Los nervios están a flor de piel, pero la emoción por vivir este decisivo duelo de la Champions League opaca cualquier problema que interfiera en el camino. Es así como la Peña Madridista Perú Vikingo viene organizando en un gran evento que se vivirá en el Holiday Inn Hotel de Miraflores.

“Esta va a ser nuestra cuarta final por medio de un evento gigante. Lo que hemos tenido que hacer es sondear hoteles que tengan salas que tengan un aforo maso menos de 200 personas, conexión a cable, ecran (proyectores) y servicio de catering”, dijo Víctor Bolaños. “La preventa, claramente para socios porque priorizamos a la gente de la organización y las entradas que restan, como son pocas, las daremos al acceso del público en general”, aclaró ante las dudas.

Ante la excelente temporada del Real Madrid tanto en LaLiga como en Champions, Bolaños brindó su opinión con miras al ansiado duelo que dará lugar el Stade de France, este sábado 28 de mayo a las 2:00 p.m. (hora peruana). “Yo creo que Liverpool es mejor equipo. Sin embargo, el Real Madrid ha tenido un camino muchísimo más difícil, por lo cual se ha probado en condiciones adversas contra un equipo superior, sea este el caso, es tranquilamente capaz de salir adelante y conseguir el resultado”, aseguró. “Gracias al ADN ganador, el Bernabéu y no rendirse jamás, hemos logrado en la final de la Champions”, manifestó.

Ser madridista en Perú

Ser hincha de un equipo extranjero en lugar de seguir a un club peruano, es algo que se ha convertido en algo normal durante los últimos años, esto gracias a mayor accesibilidad de las ligas extranjeras mediante distintitas plataformas digitales, incluyendo también la televisión. Es por dicha razón que Víctor Bolaños se enamoró profundamente del Real Madrid, así como un sinnúmero de fanáticos en territorio nacional. “En el fútbol no hay absolutamente nada, no hay ninguna institución más grande como el Real Madrid”, señaló.

Así como hay aplausos de por medio, las críticas suelen lloverle a él y a algunos hinchas que salen a la calle portando la camiseta de sus amores. Esto, además de los comentarios recibidos en redes. “A veces que hay una cierta estigmatización con alguien que desee ser hincha de un equipo de afuera, por ejemplo, la palabra ‘alienado’. La gente se entera que existe eso y a las personas les gusta criticar”, relata. “Yo creo que, mientras más pasa el tiempo menos hay, porque cada vez tenemos más acceso al fútbol internacional”, dijo despreocupado.

Es así como el Real Madrid, al ser actualmente uno de los mejores equipos de Europa y del mundo, mueve grandes masas a nivel internacional. ¿El secreto madridista? Es inexplicable. Tal vez sea a través de una magia, su gran afición o la mística del Santiago Bernabéu o porque jamás se le debe dar por muerto en un partido.

