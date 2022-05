Liverpool disputará este sábado la final de la Champions League nada menos que ante Real Madrid. La delegación de los ‘Reds’ voló hacia París, con el equipo completo, incluido Sadio Mané, quien en la antesala del cotejo reveló que tuvo la oportunidad de fichar por Manchester United antes de unirse al conjunto que dirige Jürgen Klopp.

“Tengo que decir que estuve muy cerca de ir al Manchester United”, contó el senegalés en un diálogo con Jamie Carragher, para el diario The Telegraph.

“Tenía el contrato allí. Lo tenía todo acordado. Estaba todo listo, pero en cambio pensé: ‘No, quiero ir al Liverpool’. Estaba convencido de ir con el proyecto de Klopp. Todavía recuerdo la primera vez que recibí la llamada de Klopp”, dijo Mané, antes de dar detalles de la comunicación con el DT.

“Estaba viendo televisión. Era una película de acción, porque me encantan las películas, y me dijo: ‘Sadio, escucha, quiero explicarte lo que pasó en Dortmund’. Fue entonces cuando pensó en ficharme por el Dortmund y por alguna razón no funcionó. Intentó explicarse y le dije: ‘está bien, sucedió’. lo perdoné Entonces me dijo, ‘ahora te quiero en el Liverpool’. Y dije: ‘Está bien, el Dortmund está detrás de nosotros, concentrémonos en el futuro’”, relató.

Mané confesó también que en esa llamada le aclaró a Klopp que también podía jugar por el lado derecho para no chocar con Philippe Coutinho, quien por ese entonces ocupaba el lado izquierdo del ataque.

“Me preguntó qué posición quería, porque pudo ver que en Southampton jugaba en el lado derecho y solía jugar en el izquierdo. Dije que prefiero la izquierda, y luego dijo: ‘¡pero Coutinho está en la izquierda!’ Entonces dije, ‘no importa, jugaré en la derecha. Me veo en todas las posiciones’”, detalló.

¿Cuándo es la final de Champions League?

¿Cuándo es la final de Champions League?

Real Madrid y Liverpool se verán las caras por la final de la Champions League, este sábado 28 de mayo, en el Stade de France. El cotejo, programado para las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española).





