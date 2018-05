Real Madrid vs. Liverpool juegan este sábado en el Olímpico de Kiev por la gran final de la Champions League . El partido, que está programado para la 1 y 45 de la tarde (hora peruana y 8:45 pm. en España) y que enfrentará a Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah , será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y FOX Sports. En Perú puedes seguir el duelo vía América TV.



La Champions League 2017/18 presenta una final de vértigo para los amantes del fútbol. Real Madrid contra Liverpool, dos equipos diseñados para atacar. La hegemonía del rey de Europa ante la historia de los 'Reds', que llevan once años sin pisar el prestigioso terreno de una final y buscan su sexto entorchado.

País Hora Canales Perú 1:45 p.m. América TV, FOX Sports, ESPN Ecuador 1:45 p.m. FOX Sports, ESPN Bolivia 1:45 p.m. FOX Sports, ESPN Colombia 1:45 p.m. FOX Sports, ESPN Argentina 3:45 p.m. FOX Sports, ESPN Chile 3:45 p.m. FOX Sports, ESPN Nueva York 2:45 p.m. beIN Sports Ñ España 8:45 p.m. beIN Sports, Antena 3 Islas Canarias 7:45 p.m. beIN Sports, Antena 3

El Real Madrid , que tiró la Liga antes de Navidad y se despidió por la puerta de atrás de la Copa del Rey, mostró que la ambición y el hambre en el fútbol es la clave del éxito. Y nada le motiva más que su competición fetiche. Los campeones ligueros de Francia, Italia y Alemania cedieron ante un equipo que para extender su hegemonía añadió la capacidad de sufrimiento.



Tras conquistar las últimas seis finales jugadas, el Real Madrid encara un nuevo reto con las dudas de Zidane en solo una posición. Tiene diez fijos más una difícil decisión: Bale o Benzema. El rendimiento liguero del galés tras convertirse en suplente en 'Champions' le ha devuelto opciones. Marcó en sus cuatro últimos partidos, mientras Benzema que salvó a su equipo con un doblete en la vuelta de semifinales, pero ha tenido un año aciago en el gol.



Apenas once dianas son un registro pobre para el 9 del Real Madrid, pero su aportación en la táctica y la asociación con sus compañeros le dejan las mismas opciones de titularidad en la gran cita. Zizou debe decidir si sale a correr con la velocidad del Liverpool, para apostar por Bale, o prefiere ser más dominador del balón, y hacerlo con Benzema. Descartada parece la BBC junta, tras no coincidir ni un minuto en todo el torneo.



Con Keylor Navas pasando de errores a paradas salvadoras que le aseguran una merecida continuidad, la defensa de gala que intentará dejar la portería a cero, algo que solo logró una vez en los once últimos partidos, estará formada por Dani Carvajal, Varane, Sergio Ramos y Marcelo.



Sin hacer mucho ruido, el Liverpool de Jürgen Klopp ha ido quitándose de encima rivales y asaltando estadios hasta plantarse en la final de Kiev, donde buscará su primera victoria en la máxima competición continental desde 2005.



Mucho ha llovido desde entonces y por Anfield desfilaron varios técnicos y muchos más jugadores hasta que se dio con la tecla en octubre de 2005, cuando llegó Klopp. Los 'Reds', que se quedaron fuera de competiciones europeas la pasada campaña, han hecho saltar la banca en esta y lucharán mañana en la capital ucraniana por su sexta 'Orejona'.



Con récord de goles anotados incluido (40 tantos, media de 3,33 por partido/46 tantos si se cuenta la fase previa) y liderado por la 'MSF', el tridente Mané, Salah, Firmino, el conjunto inglés ha goleado a cada uno de sus rivales -solo el Sevilla, con el que firmó dos empates, se libró- y ya avisa al Real Madrid . Roma, Manchester City, Oporto o Maribor dan buen cuenta de ello.



La principal amenaza para el equipo de Zidane será la 'MSF', el trío ofensivo más goleador en la historia de la competición. Entre el egipcio (10 tantos), el brasileño (10) y el senegalés (9) suman 29 tantos y han superado por uno los 28 que anotaron Cristiano, Bale y Benzema en la campaña 2013/2014.



Liverpool en su mejor momento de la temporada y con las piernas frescas. No juegan desde el pasado 13 de mayo, en el último partido de liga -triunfo 4-0 sobre el Brighton-, e incluso disfrutaron de una semana de concentración en Marbella.



Klopp, además, recupera a dos de los jugadores que eran duda para la final: los centrocampistas Emre Can y James Milner. El primero, que termina contrato y tiene pie y medio en el Juventus, quiere despedirse con un triunfo, y, aunque lleva sin jugar desde marzo por una lesión de espalda, podría tener minutos. El segundo, el máximo asistente de la Champions este año -9 pases de gol-, que se perdió el choque con el Brighton, está recuperado y será titular.



Las únicas bajas confirmadas mañana serán las de los tres lesionados de larga duración, los defensas Joël Matip y Joe Gomez y el centrocampista Alex Oxlade-Chamberlain, que no viajaron con el resto del equipo a Kiev y se quedaron en Inglaterra recuperándose.



El alemán Loris Karius, que se ha hecho con la titularidad esta temporada y ha relegado a Simon Mignolet al banquillo, defenderá la portería en Kiev, mientras que la defensa, apuntalada tras la millonaria llegada en enero de Virgil van Dijk, no ofrecerá sorpresas.



Los jóvenes Trent Alexander-Arnold y Andy Robertson coparán los laterales, mientras que la 'roca' Van Dijk formará junto a Dejan Lovren, el futbolista, quizá, menos fiable de la línea de cuatro.



La ausencia de Oxlade-Chamberlain y la falta de minutos de Can le han abierto las puertas de la titularidad al holandés Georginio Wijnaldum en la línea de volantes, donde formará junto al capitán 'Red', Jordan Henderson, y al veterano Milner, que ha sorprendido al erigirse como máximo asistente en una campaña de la Champions League. La 'MSF' será la encargada de poner los goles y amenazar al Real Madrid, y Salah, Firmino y Mané, tras una temporada de escándalo, confían en dar un último golpe en Kiev y guiar al Liverpool a su sexto entorchado continental.

Real Madrid vs Liverpool: posibles alineaciones

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale y Cristiano Ronaldo.



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Mané, Salah y Firmino.