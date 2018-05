Real Madrid y Liverpool se miden el sábado en Kiev en una final de Liga de campeones en la que el equipo español es favorito, con sus tres finales ganadas en las últimas cuatro ediciones. Ambos equipos se caracterizan por una apuesta por el ataque, lo que al mismo tiempo debilita sus defensas, por lo que se adivina una final con muchos goles. El duelo se jugará desde la 1:45 p.m. (hora peruana).

País Hora Canales Perú 1:45 p.m. América TV, FOX Sports, ESPN Ecuador 1:45 p.m. FOX Sports, ESPN Bolivia 1:45 p.m. FOX Sports, ESPN Colombia 1:45 p.m. FOX Sports, ESPN Argentina 3:45 p.m. FOX Sports, ESPN Chile 3:45 p.m. FOX Sports, ESPN Nueva York 2:45 p.m. beIN Sports Ñ España 8:45 p.m. beIN Sports, Antena 3 Islas Canarias 7:45 p.m. beIN Sports, Antena 3

En caso de victoria, el Real Madrid lograría su decimotercer título, el tercero consecutivo, algo solo logrado por el propio club blanco en los cincuenta, y el Ajax de Ámsterdam y el Bayern Múnich en los setenta.



Al mismo tiempo, su técnico Zinedine Zidane ganaría su tercer título, algo solo conseguido en el pasado por Bob Paisley, en el Liverpool, y Carlo Ancelotti (dos triunfos con Milan y uno con Real Madrid).



Y Cristiano Ronaldo , máximo goleador de la competición con quince tantos, lograría su quinta Champions (lleva tres con el Real Madrid y una con Mánchester United), igualando a Alfredo Di Stefano y Paolo Maldini, y quedando a una del récord de seis de Paco Gento.

Liverpool , con un pasado europeo glorioso, como muestran sus cinco títulos, siendo el tercer club con mejor palmarés en Europa, buscan la hazaña, apoyados en su buen trío de ataque, liderado por el egipcio Mohamed Salah , que lleva 44 tantos esta temporada, 32 en Premier League, solo superado en la lucha por la Bota de Oro por Leo Messi (34).



El Real Madrid es el equipo que ha ganado más títulos de Champions. La han ganado tres veces en las últimas cuatro ediciones, por lo que tiene mucha experiencia. Pero es solo un partido, no dos, por lo que simplemente debemos estar concentrados y no pensar en el pasado. En el campo seremos once contra once", resume Salah.