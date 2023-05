Real Madrid y Manchester City nos regalaron un partidazo por la ida de las semifinales de la Champions League. El encuentro tuvo emociones de principio a fin. Tras el pitazo final, Carlo Ancelotti dio su análisis del empate (1-1) en el Santiago Bernabéu. El DT italiano señaló que tiene buenas sensaciones, aunque el resultado no estuvo favorable. También aprovechó para ‘pegarle’ al arbitraje, pues cree que no estuvieron atentos a jugadas que influenciaron en el marcador.

Momentos antes de que llegara el tanto de De Bruyne, pareciera que un balón que baja Bernardo Silva había salido del campo de juego. Pero el partido continuó y llegó la anotación del belga. Disparo fuerte y rasante para vencer a su compatriota Courtois. El extécnico del AC Milan protestó y se ganó la tarjeta amarilla.

“La jugada anterior era un córner que no ha pitado, el árbitro no estaba muy atento, me ha sacado una tarjeta y le he dicho que la tarjeta se la tiene que sacar a los del campo”, señaló Ancelotti en Movistar. A pesar de ello, el entrenador señaló que se queda con buenas sensaciones tras el empate en el Bernabéu.

“La sensación está bien, hemos competido, hemos luchado, hemos planteado bien el partido y tenemos buenas sensaciones, el resultado no nos premia, pero es una eliminatoria que va a estar igualada hasta el último minuto”, apuntó el técnico cuatro veces ganador de la Champions League.

Ancelotti está convencido de que la llave está muy pareja, pero cree que conseguirán la clasificación a la final en la ciudad de Mánchester. “La sensación de un buen resultado la tiene el Manchester City, nosotros también. Jugamos fuera de casa, no tenemos la afición pero la tenemos en el corazón”, concluyó.

Real Madrid vs. Manchester City: cuándo es la vuelta

La próxima semana, el miércoles 17 de mayo, será la esperada semifinal de vuelta, donde el City y el Madrid definirán a uno de los finalistas de la Champions League. El encuentro se jugará en el Etihad Stadium desde las 2:00 p.m. (horario en Perú). Recuerda que podrás seguir todas las incidencias de la llave en la web de Depor. No te lo puedes perder.





