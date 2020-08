A solo dos días del partido entre Real Madrid y Manchester City, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, Eden Hazard no se encuentra en las mejores condiciones físicas. Según el programa ‘Jugones’, el atacante belga sigue con molestias al tobillo y no sería titular.

De acuerdo a la citada fuente, el tobillo derecho de Eden Hazard no le permite correr con tranquilidad y en los últimos entrenamientos en campo no se ha sentido cómodo. La lesión del ‘Duque’ ha evolucionado solo un 50%, por lo que Zidane esperará hasta último momento si juega o no ante los de Guardiola.

A pesar de sus problemas físicos, Zidane, principal valedor de Hazard, lo ha convocado para el partido de Liga de Campeones, demostrándole que goza de su absoluta confianza. En caso no se recupere, el brasileño Vinicius Junior tomará el lugar del ‘Duque'.

Todo listo para el viaje

El Real Madrid ha completado el último entrenamiento en su ciudad deportiva antes de desplazarse el jueves a Manchester, donde realizará la toma de contacto con el Etihad Stadium, el escenario en el que buscará la remontada europea ante el Manchester City.

Después de conocer que los resultados de los test de coronavirus realizados el martes dieron todos negativo, como confirmaron a Efe fuentes del club, el Real Madrid se ejercitó con la única ausencia de Mariano Díaz.

La expedición madridista, incluido el sancionado Sergio Ramos, volará a Manchester bajo unas estrictas medidas sanitarias en la mañana del jueves. Zidane ofrecerá una rueda de prensa telemática desde las 19:15 hora española, una menos en la ciudad inglesa, y a partir de las 20:00 el Real Madrid completará su último entrenamiento.





TE PUEDE INTERESAR