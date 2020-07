Una semana para salvar la que él mismo ha reconocido como la peor temporada de su vida. Eden Hazard se la pasó este curso más tiempo entre el quirófano y la enfermería del Real Madrid que en los campos de juego. El mediocampista cayó lesionado de gravedad dos veces del tobillo e incluso tuvo que ser operado. El ‘sprint’ final de LaLiga tampoco pudo aprovecharlo cómo hubiese querido, incluso se perdió algunos encuentros, por lo que ha tenido que seguir un plan estricto para así poder ser tomado en cuenta para el duelo frente al Manchester City por la Champions League.

El ‘Duque’ no pudo rendir a su cien por cien tras el parón, no solo porque fue presa de los defensores, sino también porque su tobillo aún no estaba del todo recuperado. Es así que los fisioterapeutas del Madrid tuvieron que, incluso, drenar la zona para evitar la acumulación de líquido sinovial para que no sienta dolor.

Hazard ha trabajado al mismo nivel que sus compañeros en los dos primeros días de entrenamientos post título de LaLiga, pero Zidane no lo tiene como un indiscutible, precisamente, porque el belga aún sigue estando entre algodones.

Objetivo Champions

Real Madrid sigue ejercitándose con la visita al Etihad Stadium como principal objetivo, donde debe remontar el 1-2 encajado en el Santiago Bernabéu el 26 de febrero y donde no estará el delantero argentino del Manchester, Sergio Agüero, descartado este martes definitivamente por su entrenador, Pep Guardiola.

El ‘Kun’ no se ha recuperado a tiempo de la operación a la que tuvo que someterse en su rodilla izquierda a finales de junio y no estará para formar con su equipo en el encuentro del viernes 7 de agosto, de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuya fase final se jugará del 12 al 23 de agosto en Portugal.

