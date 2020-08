No se puede creer. Uno de los centrales más confiables no solo del equipo de Zidane, sino del fútbol, Raphael Varane, cometió una ‘novatada’ al intentar salir con balón dominado, infringiendo con una de las reglas básicas de todo defensor: al medio nunca. El galo prácticamente le regaló el balón a Sterling, que abrió el marcador en el Real Madrid vs. Manchester City por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

Los de Zidane, que hoy juegan de rosado, intentaban salir del fondo ante la presión del City. Courtois jugó para Varane, quien quiso salir por el medio del área, pero no contó con que Gabriel Jesús le robaría el esférico para luego ceder el mismo a Sterling, quien solo definió a placer.

LA PREVIA DEL PARTIDO

Rodrygo Goes es la principal novedad del once de Zinedine Zidane. La otra, la titularidad de un Eden Hazard cuyo estado físico era una incógnita. El resto, lo esperado, con Militao acompañando a Varane ante la baja de Ramos. En el centro, mantiene el trío de las tres últimas Champions: Casemiro-Modric-Kroos.

Los ‘blancos’ se la jugarán en Inglaterra y tienen que ganar sí o sí para avanzar a los cuartos de final. Independientemente del resultado que se de, un empate o una derrota los elimina. El Madrid avanzará a cuartos si gana marcando dos goles y no recibe; gana marcando tres goles o más (sin importar cuántos reciba).

El equipo de Mánchester, pese a no contar con su público, intentará que el Etihad siga siendo el fortín en el que Guardiola sólo ha perdido tres de los 26 partidos oficiales que ha jugado en casa, para dar un paso más hacia la ansiada ‘Orejona’.

