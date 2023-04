¡Todo listo! La Champions League está muy cerca de culminar y, tras los encuentros de cuartos de final, ya se conocen a los cuatro semifinalistas. El Real Madrid, tras vencer 2-0 a Chelsea en Londres, aseguró su boleto a la siguiente fase del certamen europeo, mientras que Manchester City pudo superar a un complicado Bayern Munich para asegurar su pase. Ahora, ambas escuadras se enfrentarán en una serie de infarto, con el objetivo de clasificar a la gran final de la Liga de Campeones.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti visitaron el Stanford Bridge con dos goles a favor, tras un buen partido en el Santiago Bernabéu. No obstante, el DT no se confió del resultado y así lo pudo demostrar en el terreno de juego del estadio londinense. El equipo de Lampard, por su lado, salió con mucha intensidad, pero no les alcanzó para remontar el marcador.

Rodrygo, la gran figura del elenco merengue, brilló anotando el primer tanto del encuentro a los 58′. A partir de ahí, el duelo bajó de intensidad hasta que el propio brasileño volvió a dar otro grito de gol luego de una gran jugada individual de Federico Valverde, quien asistió para que su compañero remate solo frente a la portería ‘blue’.

Tras ello, el Real Madrid esperó por su rival, el cual saldría del duelo entre el Bayern Munich vs. Manchester City. Si bien en el cotejo de vuelta el ‘Gigante de Baviera’ fue muy superior, los ‘Citizens’ sacaron un empate, el cual les sirvió para ser superiores en el marcador global (4-1), sellando su clasificación a las semifinales de la Champions League.

¿Cuándo jugarán Real Madrid vs. Manchester City?

Una vez definidos las series de cuartos de final, los cuatro equipos ganadores del certamen europeo se enfrentarán en las semifinales en un cuadro que ya está definido, con el duelo entre ‘merengues’ y ‘citizens’. El partido de ida de las semifinales de la Champions League se disputarán en el Santiago Bernabéu entre los días 9 y 10 de mayo de 2023, mientras que el duelo de vuelta se jugarán una semana después en el Etihad Stadium, entre el 16 y 17 del mismo mes.

Duelos de ida : 9/10 de mayo de 2023

: 9/10 de mayo de 2023 Duelos de vuelta: 16/17 de mayo de 2023

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Manchester City?

Perú : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Colombia : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Ecuador : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Argentina : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Chile : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Brasil : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. México: 1:00 p.m.

¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Manchester City?

Como a lo largo de la Champions League 2022/23, el encuentro entre Real Mdrid vs. Manchester será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus, Movistar Plus, beIN Sports y Fútbol Libre desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), para todos los países de América Latina. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.





