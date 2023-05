Real Madrid vs. Manchester City se enfrentaron este martes 9 de mayo, en el marco de las semifinales de la UEFA Champions League. Ambas escuadras saltaron al terreno de juego del Estadio Santiago Bernabéu con sus mejores elementos, con el objetivo de sumar una victoria y así estar más cerca del objetivo: la clasificación a la gran final del certamen continental. No obstante, en este primer encuentro, el marcador culminó igualado (1-1), dejando la llave abierta de cara al partido de vuelta, el cual se disputará el próximo miércoles en el Etihad Stadium. Pese a ello, Pep Guardiola, director técnico de los ‘Citizens’ no ve con malos ojos este resultado y asegura que buscarán a como dé lugar el triunfo en suelo inglés.

“Partido igualado, cuando mejor estábamos nos han hecho el gol, cuando mejor estaban empatamos. Ha parecido el año pasado en algunos momentos. La opinión que tenía del Madrid sigue siendo la misma, y la eliminatoria se decidirá en Mánchester”, fueron las primeras palabras del estratega catalán para Movistar, tras culminar el cotejo en el Bernabéu.

Consultado sobre cómo se dieron los goles, Guardiola señaló que no “existe explicación” y que se trata de solo “fútbol”. “Son partidos muy igualados, lo fue el año pasado y a recuperarnos y a por la Premier, que nos la jugamos y luego a por el Madrid”, apuntó.

El DT de Manchester City también habló sobre Erling Haaland y su nivel en el encuentro ante Madrid. “Los espacios entre Camavinga y Carvajal no los ocupaban los centrales, se quedaban con dos centrales con Haaland, los espacios los ocupaban con Valverde y Toni, los espacios para atacarlos vas con el central... pero en este caso no pasaba, estaban los dos con el delantero”, sostuvo:

Eso sí, el exentrenador del FC Barcelona señaló que nunca se vio como favorito en esta llave y criticó a quiénes ponían al Manchester City por encima de los merengues: “¿Quién dijo eso? ¿Sabes contra quién nos enfrentamos? ¿Sabes cuántas Champions han tenido? Si crees que vamos a ganar con seis goles de diferencia, es tu problema. Este resultado es muy bueno para mí”.

Sus expectativas para la vuelta y por qué no realizó cambios

Pep Guardiola comparó el encuentro de ida del año pasado con el que se disputó este martes en el Santiago Bernabéu y señaló que el Real Madrid salió “más reforzado” en aquella ocasión. “Jugamos mejor el año pasado el partido de ida que ganamos 4-3 y salió más reforzado el Madrid por el resultado, intentamos llevar la eliminatoria a Mánchester, será un partido terriblemente duro. Veremos qué podemos defender mejor y ser más efectivos en según qué zonas y en ataque tener más fluidez”, mencionó.

Finalmente, el DT catalán reveló el motivo por el que no realizó cambios ante los ‘merengues’. “Porque he pensado que estaban bien los que estaban, los que estaban tienen cierto empaque, son jugadores que retienen el balón... el Madrid tiene jugadores que hacen transiciones en carrera... si se pone el partido loco no tenemos ese nivel tan bueno como ellos”, sentenció.





