El martes 9 de mayo será un día especial en el mundo del fútbol, ya que se enfrentan dos grandes clubes. El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Manchester City. En la víspera de este partidazo, Josep Guardiola, entrenador del conjunto inglés, se pronunció en una conferencia de prensa para valorar a sus rivales y admitió que frenar a Vinicius Junior es uno de sus objetivos. Es más, el estratega se animó a revelar el plan que tienen para detener al jugador.

El técnico en mención tiene en mente un plan organizado para enfrentarse al delantero brasileño, por lo que el marcaje sobre el atacante será intenso, recibiendo una atención especial por parte del equipo, para evitar o menguar que pueda causar daño en el campo de juego: “Vamos a tener una atención especial hacia él”

Pep indicó que su enfoque estratégico es similar cuando se enfrentan a jugadores destacados de otros equipos. “Es lo mismo que hacemos contra Salah, Mané, con cada equipo. No pensamos que guapos somos. Está también Benzema, Rodrygo ... y lo que más me ha gustado es su capacidad asociativa, no les quema el balón. Se juntan y es difícil quitársela”, agregó.

Finalmente, el DT ‘Citizen’ hizo hincapié en la peligrosidad del ‘Vini’, describiéndolo como un jugador capaz de crear peligro cada vez que tiene contacto con el balón. También destacó la capacidad que tiene para resistir la presión y la de sus compañeros de equipo. “Vinicius te hunde cada vez que pueden contactar con él. Tiene mucho empaque porque sus jugadores han vivido situaciones similares”, concluyó

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Manchester City?

Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 7:00 p.m.

Real Madrid vs. Manchester City: dónde ver el partido

Real Madrid y Manchester City será transmitido por las señales exclusivas de ESPN y FOX Sports, las cuales estarán disponibles para toda Latinoamérica. Si te encuentras en España, podrás seguirlo por Movistar Liga de Campeones. En caso estés en México, tu alternativa será HBO Max. Finalmente, si prefieres verlo por algún servicio de streaming, Star Plus también cuenta con los derechos de transmisión.

Real Madrid vs. Manchester City: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Vinicius, Benzema. Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Dias, Aké; Rodri, De Bruyne, Gündogan; Silva, Grealish, Haaland.

