Real Madrid cierra la llave de octavos de final de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu. A lo largo del tiempo, el coloso ubicado en la capital de España fue escenario de épicas actuaciones de los ‘Blancos’ y más si se trata de jornadas para luchar por la ‘Orejona’. Ello lo ha vivido en carne propia Achraf Hakimi, quien vistió la casaca de los merengues y actualmente defiende los colores de PSG.

Por ello, en la víspera del encuentro, el lateral derecho recordó la experiencia de defender las sedes de la ‘Casa Blanca’ en la Liga de Campeones. “No es necesario hablar de ello. Todo el mundo sabe qué es el Real Madrid, qué estadio es el Bernabéu y qué ocurre allí en las noches de Champions”, expresó.

Eso sí, el marroquí admitió que Paris Saint Germain posee futbolistas que saben afrontar ese tipo de citas. “Vamos a prepararnos para ello. También tenemos grandes jugadores que han jugado grandes partidos y que tienen experiencia. Creo que vamos a estar preparados”, agregó el futbolista en una entrevista con Le Parisien.

Enseguida, Hakimi contó que el entrenador Mauricio Pochettino no le ha dado mayores indicaciones con relación al juego de vuelta. “Nada en particular, me dice que haga mi juego, que no cambie mi forma de jugar sea para un partido contra el Real Madrid o para otro. Tengo que repetir lo que siempre he hecho. Por supuesto, debo tener cuidado con mi flanco, pero también seguir desarrollando mi juego”, explicó.

Tras ello, Achraf revivió el emocionante cierre en el juego desarrollado en el Parque de los Príncipes y el triunfo por 1-0 con gol de Mbappé. “Hubo mucha emoción. Marcar en casa al final de un partido de la Champions es muy importante. Sobre todo, porque este gol puede darnos ventaja para clasificarnos. Y luego está la forma en que Kylian marcó...”, indicó.

Relación con Kylian Mbappé

Hakimi llegó esta temporada como uno de los refuerzos de ‘peso’ que cerró PSG. El jugador africano, según se ve en la cancha y las redes sociales, tuvo una adaptación rápida en la interna. Es más, ha sido muy cercano a Kylian Mbappé, una de las figuras del elenco de la capital. Así, profundizó en qué consiste esa gran relación.

“Somos dos jóvenes de 23 años que compartimos los mismos gustos. Hablamos de música, de videojuegos, vamos a restaurantes o simplemente pasamos tiempo juntos... Nos gusta ser amigos. ¿Si tengo tiempo para salir con Mbappé fuera del terreno de juego? ¡Sí! Puedes tomarte tiempo para todo. Familia, hijos... Tengo una vida personal, Kylian también. Pero también pasamos mucho tiempo en casa. No siempre hay que salir a divertirse”, contó sobre su amistad.





