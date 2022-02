El Real Madrid y el PSG se enfrentarán en uno de los duelos más importantes de los octavos de final de la Champions League. En la rueda de prensa, fue Carlo Ancelotti quien tomó la palabra y habló sobre las expectativas que tiene respecto al cotejo ante la escuadra francesa. El técnico italiano, por obvias razones, fue consultado sobre uno de sus referentes, Karim Benzema, que por poco no se recupera a tiempo para entrar en la convocatoria final del cuadro blanco para el partido en el Parque de los Príncipes.

“Bueno, las sensaciones son buenas, tenemos toda la confianza del mundo. Es un partido difícil contra un rival difícil que tiene la aspiración, como nosotros, de ganar esta competición. Podría ser una final y nadie se sorprendería de esto. Nada, tenemos las ganas de eliminar a un rival que puede competir para ganar la Champions”, aseveró.

Y agregó: “¿La última palabra sobre si Benzema saldrá? Tengo que hablar con él. El alta médica ya la tiene porque se ha entrenado individualmente haciendo carreras, ‘sprints’, sin problemas, y, luego, está la sensación que tiene el jugador. Después, está el entrenador, que tiene que pensar que hace un mes que no juega, pero es Karim. Si está bien, está claro que tiene que jugar”.

Por otro lado, Ancelotti también se refirió al trabajo que viene haciendo Mauricio Pochettino en el conjunto parisino. “Tengo un excelente recuerdo del tiempo que he pasado aquí y estoy muy contento de estar aquí por la afición de un equipo magnífico en la historia y, luego, está Mauricio, que, para mí, está haciendo un gran trabajo. No es fácil, hay mucha presión. Y ya está. Luego, lo más importante es ganar, este confrontación no es nada más, este partido es ‘top”, finalizó.

PSG vs. Real Madrid: la previa del partido

El Real Madrid desafía mañana a la que todo el mundo considera la nómina del momento, encabezada por Kylian Mbappé y Lionel Messi, el futuro del fútbol y el jugador que ha marcado los últimos lustros, respectivamente.

Frente a ellos, el esquema de Carlo Ancelotti, que conoce bien París y que viaja con toda su reputación y su sala de trofeos, pendiente del hombre que está brillando con luz propia, Karim Benzema, que llega justo al duelo pero que estará, al menos en el banquillo.

El destino fue caprichoso y la repetición del sorteo cambió el rumbo madridista en la Champions League. De encarar una eliminatoria de una exigencia teóricamente menor, ante el Benfica, pasó a uno de los duelos estelares del fútbol europeo.





