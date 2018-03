Aparece en los momentos cuando más se le necesita, cuando solo los mejores del mundo salen a relucir. Cristiano Ronaldo fue titular este martes en el Real Madrid contra PSG por la vuelta de octavos de final de la Champions League y marcó en poco más de cinco minutos de empezado el segundo tiempo.



Si dejas solo a 'CR7' en pocos metros, este no perdona. Así lo volvió a demostrar antes los parisinos luego que en la ida jugada en el estadio Santiago Bernabéu les haya marcado un doblete.



Lucas Vázquez a los 51' apareció por izquierda y sacó un centro. El servició encontró a Cristiano, quien de un certero cabezazo al suelo venció la valla que no pudo ser protegida por el portero francés Alphonse Areola.



No obstante, luego de 11 minutos, el charrúa Edinson Cavani puso la paridad en Parque de los Príncipes. Para al menos forzar el tiempo extra, los locales debieron marcar un par de goles más.