Cristiano Ronaldo siempre aparece en los momentos importantes. Por ejemplo en cuartos, semifinales y en la final de la temporada pasada, el delantero portugués apareció con goles. Este miércoles en el Real Madrid - PSG por octavos de final de la Champions League 2017-18, el luso siguió en racha.



Y es que el actual Balón de Oro y FIFA The Best apareció para poner el 1-1 ante los de Unai Emery en la ida jugada en el Estadio Santiago Bernabéu. Todo se dio gracias a un penal a los 45' del primer tiempo.



Toni Kroos fue trabado en el área del PSG y el árbitro Rocchi no dudó en pitar. Así, Cristiano se paró frente a la pelota, pateó con derecha y venció la valla que no pudo ser protegida por el portero Alphonse Areola.



Así, ambos cuadros se fueron al descanso. Los merengues estuvieron en la obligación de voltear el partido ya que previo al tanto de 'CR7' había marcado el volante Adrien Rabiot a los 33'.