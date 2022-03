Real Madrid y PSG protagonizarán el partido de la jornada de la UEFA Champions League este miércoles 9 de marzo en el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Ambos elencos se verán las caras, con un boleto en juego para la clasificación a los cuartos de final del certamen. En la previa del encuentro, una de las estrellas parisinas, Neymar Jr., ha comparecido en rueda de prensa para dar sus expectativas sobre el choque, uno de los más esperados por los fanáticos del fútbol mundial.

“Un partido entre el PSG y el Madrid será siempre al 50-50. No hay favoritos porque son dos equipos muy buenos. Tenemos la ventaja de la ida pero tenemos que pensar en ganar, en jugar bien. Estoy muy contento de poder jugar mañana, con el público, y estoy seguro que mis compañeros también tienen ilusión de jugar y ganar mañana”, mencionó el atacante brasileño. “Mañana lo voy a dar todo ante un equipo muy bueno, para tratar de hacer un gran partido”.

Sobre el escenario en especial. ‘Ney’ comentó lo siguiente: “Tengo buenos recuerdos en el Bernabéu. Hice goles, asistencias, partidos muy lindos. Es un estadio con mucha historia y jugar aquí es un placer para mí. Pienso que Kylian (Mbappé) está bien y para para Leo y para mí es un partido especial porque hemos jugado en el Barça. Y también para Sergio Ramos, que era su casa.

Y agregó: “Va a ser un partido especial. Nos sirve de motivación. Tenemos un buen equipo, jugadores de mucha calidad y la final de la Champions ahora será en París. Esta noticia nos da más ganas de estar en la final. Hace tiempo que empezamos a caminar para este objetivo y mañana es un paso más. Tengo muchas ganas de hacer historia y llevar al PSG donde se merece”.

En relación al estilo de juego que los parisinos emplearán este miércoles, el ‘10′ del Parque de los Príncipes confirmó que los de Pochettino no se guardarán nada y saldrán a ganar. “Perderse partidos grandes es duro y triste pero afortunadamente estoy de vuelta y me siento bien para ayudar al PSG y estamos preparados para mañana. Sabemos que es un equipo con jugadores de mucha calidad pero no nos quedaremos atrás, no nos esconderemos y lo vamos a dar todo para intentar ganar el partido”, aseveró.

Pochettino también tomó la palabra

“La mejor manera de defender un resultado es atacar, dominar, jugar en campo contrario”, señaló el estratega tras ser consultado sobre cómo plantearía la vuelta tras la victoria por 1-0 en el duelo de ida. “Sabemos que será un partido difícil, definitivo. Una final. Nos demandará una concentración absoluta para adaptarnos a las condiciones”.

El DT argentino también se refirió a cómo gestionaba Kylian Mbappé el compromiso de competir contra el Real Madrid, club que intentó ficharlo desde hace un año. “Es lo que falta un poquito en el entorno, que vive una convulsión demasiado exagerada. Kylian es un jugador con una tremenda madurez a pesar de su juventud. Lo único que quiere es jugar al fútbol y defender los colores de su camiseta”, dijo.

Sin embargo, ante la pregunta de si ‘Kiki’ era, hoy por hoy, el mejor del planeta, el entrenador se mostró tajante. “Me parece que Messi con siete Balones de Oro es el mejor del mundo. Los demás son grandísimos jugadores que aspiran a serlo. Kylian está entre ellos”, finalizó.





