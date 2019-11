La próxima semana regresa la Champions League para los partidos que empezarán a definir a los clasificados a octavos de final, donde, sorprendentemente, el Real Madrid podría estar ausente, si no logra vencer al PSG (y con otros resultados) en el Bernabéu por el Grupo A. Sin embargo, el lío por los puntos no será lo único de morbo que tenga ese encuentro, que marcará el regreso de Keylor Navas a su excasa. ¿O no?

Resulta que el portero ‘tico’ se encuentra lesionado y, de hecho, no estuvo con su selección en la última fecha FIFA. Su presencia aún está en duda y es más, no ha entrenado con el grupo y será baja en el duelo de la Ligue 1 ante el Lille.

“Keylor Navas continúa su recuperación después de sus molestias en el abductor derecho. Su regreso a los entrenamientos está previsto para esta semana", escribía el club parisino en un comunicado informando sobre su lesión en el calentamiento del partido contra el Stade Brestois.

Navas se marchó el último día de mercado de fichajes, cuando apareció una oferta real que satisfacía las pretensiones del Madrid y las del mismo portero. PSG fichó al portero hasta el 2023 por 15 millones de euros y el préstamo del arquero francés Alphonse Areola.

