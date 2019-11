Nadie duda que el jugador que tomará las riendas del fútbol mundial cuando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo concluyan su reinado es Kylian Mbappé. El crack francés la rompe en Francia con su selección y el PSG, pero mantiene una deuda: no ha ganado la Champions League, por lo que, dentro de todo, no se cree merecedor para tentar el Balón de Oro este año.

A pesar de que a sus cortos 20 años ha logrado muchos trofeos, entre ellos, el Mundial de Rusia 2018, el crack francés cree que para ganar el premio a mejor jugador del mundo se necesita más que actuaciones personales.

“¿Este año ganar el Balón de Oro? Hay que ser lúcido, no lo merezco. Hay jugadores que han hecho más”, indicó Mbappé en una entrevista concedida al diario francés ‘Ouest France’.

“Con el PSG no hemos ganado todos los títulos nacionales y en la champions League decepcionamos. Es cierto que a nivel individual he ganado bastantes trofeos, pero al fútbol no se juega solo y hay que aceptarlo”, dijo.

Aunque, Mbappé aseguró que conseguirlo no le preocupa: “Todavía tengo tiempo de ganarlo, no tengo prisa, no es algo que me obsesione”.

Su favorito a ganar el Balón de Oro

Sin embargo, el francés sí se animó a indicar quiénes están entre sus principales candidatos a llevarse este ansiado premio. En la misma entrevista, dijo que sus opciones son Van Dijk, Mané, Messi y Cristiano Ronaldo.

Aunque, horas antes de esta entrevista, Mbappé declaró para el medio alemán ‘Spiegel’ que “en términos individuales, Messi fue el mejor este año”.

