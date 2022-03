PSG se despide de la Champions League en octavos de final, luego de caer por 3-1 a manos del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. La derrota causó un profundo pesar en el cuadro parisino y el entrenador Mauricio Pochettino fue el más incómodo con lo ocurrido e incluso criticó al VAR, asegurando que se debió sancionar falta de Karim Benzema contra Gianluigi Donnarumma en su primer gol.

“Realmente hay una sensación de mucha injusticia por el gol concedido. Fue una falta clara de Benzema contra Donnarumma. A partir de ahí hizo que el estado emocional de todos haya cambiado. No hemos gestionado bien las emociones después de conceder esa anotación y estuvimos demasiado expuestos ante Real Madrid”, explicó el DT en conferencia de prensa.

“No puedo considerar un error cuando hubo una falta y fue muy clara. Hablo de esto después de haber visto las imágenes, como mínimo, entre 30 y 40 veces, con diferentes cámaras y distintos ángulos”, agregó el estratega argentino.

De la misma forma, Mauricio Pochettino criticó a los asistentes arbitrales en el área tecnológica: “No califico esta acción con un error del portero, esto es el fútbol y cuando se juega en esta competición, que es la máxima a nivel continental, los detalles cuentan. Esta vez fue en contra nuestra, porque el VAR no lo observó y fue determinante para lo que pasó después”.

Por otro lado, pese a la derrota, el entrenador también resaltó que el desenvolvimiento del PSG en esta llave fue sólido. “Tuvimos tres cuartos de la eliminatoria a favor, creo que fuimos un mejor equipo. Nos vamos con un tremendo golpe, con una gran decepción de no haber pasado esta llave”, sostuvo el entrenador.

“No es fácil. Hemos cometido errores, pero el más importante lo comete el VAR. No se puede hablar más ahora, estamos muy decepcionados, vamos a intentar levantarnos y reponernos del duro golpe, es un momento difícil para nosotros. No me preocupa el futuro, vivo el presente y pasará lo que deba ser”, sentenció Mauricio Pochettino.





