¿Extrañan a Keylor? Memes se burlan de Courtois por goleada del PSG ante Real Madrid por Champions [FOTOS]

Real Madrid se estrenó con derrota en la Champions League (3-0), superado por un PSG sin su tridente titular pero liderado por el argentino Ángel Di María, autor de un doblete , con Meunier firmando el tercero ante el equipo de Zinedine Zidane que no reaccionó a los golpes.



La racha de doce años venciendo en la primera jornada de la Liga de Campeones la cortó el Real Madrid en el Parque de los Príncipes, superado por el PSG. Dos zurdazos de Di María, en el 14 y el 33, fueron una losa ante la que no hubo reacción.



Víctima de sus ausencias en el centro del campo, donde perdió el partido el Real Madrid, vio como el colegiado le anuló dos tantos por una mano de Bale y fuera de juego de Lucas Vázquez. No disparó a Keylor Navas dejando una imagen que fue castigada con el tercer tanto en el tiempo añadido. EFE

► Rechazó a la Juventus y sueña con ganar la Premier: la historia de Haland, hombre récord de la Champions



► ¡Florentino ya piensa a futuro! La reunión con el presidente del PSG en la previa del partido de Champions League



► Cristiano vuelve a disparar: "Soy el número uno de la historia. Estaré por encima de Messi”



► ¡Zidane ya tiene a su favorito! El juvenil que eligió Real Madrid para que sea la nueva 'joya' del club