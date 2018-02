El Real Madrid vs. PSG no pudo empezar más emocionante. El cuadro parisino, con Neymar a la cabeza, logró causar terror en el área española, luego de una maravillosa jugada. Sin embargo, el final no fue feliz para los galos.

En una incursión por la banda izquierda, Neymar demostró que es uno de los mejores del mundo. Nacho, Ramos y Varane pagaron el talento brasileño, pero a la hora de finalizar, el ex Barcelona se resbaló y no pudo definir.

Real Madrid luego tuvo una buena respuesta con Cristiano Ronaldo, que no pudo concretar luego de una magnífica salida de Areola, quien no permitió que el luso anotara.

Minutos más tarde, Rabiot anotó el primer gol de la serie que hace ilusionar a todos los hinchas parisinos.