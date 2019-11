El “vente a Madrid” que se escuchó por parte de los hinchas madridistas a la llegada de Kylian Mbappé -y el resto de la plantilla de PSG- a Madrid para enfrontar el duelo por Champions League ante el Real Madrid, no gustó en la plantilla parisina. Aún menos, las declaraciones de Zidane sobre su ‘enamoramiento’ por el crack francés.

En la previa del Real Madrid vs. PSG por la quinta jornada de Champions League, el entrenador del club parisino, Thomas Tuchel, respondió a las declaraciones de Zidane, quien dijo en conferencia de prensa que estaba “enamorado de Mbappé”.

“No sé cuánto esté Zinedine enamorado de nuestro jugador, pero puedo decir que nosotros también lo amamos. Lo más importante es que es nuestro jugador, estamos felices de que esté con nosotros. A veces, cuando quieres cosas o personas que no están disponibles o que no puedes tener, te gustan mucho. Nos enamoramos de lo que no podemos tener. Desafortunadamente para Zidane, es nuestro jugador”, declaró el técnico alemán en conferencia de prensa.

Le incomoda las preguntas

Ante la insistencia sobre la abierta declaración del madridismo por contar con la estrella parisina, Tuchel no quiso ahondar más en el tema, aunque insistió que el mismo amor que le profesan en Madrid, lo hacen en París.

“No quiero discutir estas cosas. Estuve en Ginebra hace dos semanas con Zinedine para la reunión de entrenadores. No hablamos de estas cosas. Si le hacen una pregunta sobre Kylian Mbappé, que es francés, ¿qué puede decir? Todos saben que ama a este jugador, pero muchos entrenadores también, y él está con nosotros. No estoy enojado, no estoy enfadado porque no me interesa mucho”, sentenció.

Desde Francia, consideran que la directiva parisina está molesta con el Madrid por las diversas declaraciones del cuadro español sobre el interés de contar con Mbappé, por lo que estarían buscando su renovación con una ficha imposible de equiparar, así tengan que ‘sacrificar’ a Neymar.

